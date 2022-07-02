Губернатор Куйвашев проверил готовность выставки «Иннопром-2022». Видео, фото

03 июля 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев оценил готовность конгресс-центра, который примет деловую программу форума (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев третьего июля проверил готовность площадки проведения выставки «Иннопром-2022». Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул». «Евгений Куйвашев 3-го июля проинспектировал международный выставочный центр „Екатеринбург-ЭКСПО“. В частности, он осмотрел стенд страны-партнера выставки — Республики Казахстан и стенд Свердловской области», — говорится в сообщении. Также губернатор побывал на стендах Министерства промышленности и торговли РФ, экспозиционных площадках ряда компаний и предприятий — группы «Синара» и «Трубной металлургической компании», госкорпорации «Ростех», компании «Ротек» и оценил готовность конгресс-центра, который примет деловую программу форума. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. В том числе выставку посетят Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев третьего июля проверил готовность площадки проведения выставки «Иннопром-2022». Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул». «Евгений Куйвашев 3-го июля проинспектировал международный выставочный центр „Екатеринбург-ЭКСПО“. В частности, он осмотрел стенд страны-партнера выставки — Республики Казахстан и стенд Свердловской области», — говорится в сообщении. Также губернатор побывал на стендах Министерства промышленности и торговли РФ, экспозиционных площадках ряда компаний и предприятий — группы «Синара» и «Трубной металлургической компании», госкорпорации «Ростех», компании «Ротек» и оценил готовность конгресс-центра, который примет деловую программу форума. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. В том числе выставку посетят Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.