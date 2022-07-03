Лавров: Британия хочет внедрить свой флот в Черное море

03 июля 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в продовольственном кризисе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания хочет внедрить свой флот в Черное море, чтобы контролировать вывоз зерна с Украины. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Россию обвиняют в том, в чем она не виновата. Этот продовольственный кризис используют, чтобы обелить Украину. Великобритания пытается создать свои условия, чтобы внедрить свой флот в Черное море и установить контроль над вывозом зерна из портов Украины, которые заминированы украинцами», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, украинцы обязаны разминировать порты. Украина заминировала порты в Черном море, из-за чего оттуда не удается вывезти зерно. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российская армия не будет атаковать ВСУ во время разминирования портов. По его словам, продовольственный кризис в мире будет только ухудшаться. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Украина блокирует выход в открытое море 70 зарубежных судов из 16 стран, передает сайт MK.RU . Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам Путина, целью является освобождение Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Великобритания хочет внедрить свой флот в Черное море, чтобы контролировать вывоз зерна с Украины. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Россию обвиняют в том, в чем она не виновата. Этот продовольственный кризис используют, чтобы обелить Украину. Великобритания пытается создать свои условия, чтобы внедрить свой флот в Черное море и установить контроль над вывозом зерна из портов Украины, которые заминированы украинцами», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, украинцы обязаны разминировать порты. Украина заминировала порты в Черном море, из-за чего оттуда не удается вывезти зерно. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российская армия не будет атаковать ВСУ во время разминирования портов. По его словам, продовольственный кризис в мире будет только ухудшаться. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Украина блокирует выход в открытое море 70 зарубежных судов из 16 стран, передает сайт MK.RU. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам Путина, целью является освобождение Донбасса.