Согласно прогнозу синоптиков, в Курганской области в понедельник, 4 июля, ожидается усиление ветра, осадки и понижение температуры. Прогноз появился на сайте Гидрометцентра России.
«Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — сообщают о погоде на понедельник сотрудники Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также в регионе усилится северный ветер до 11-13 метров, местами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха днем может составить около 20 градусов тепла. Потепления курганцам стоит ожидать начиная с середины будущей недели.
Ранее URA.RU сообщало, когда курганцы могут рассчитывать на летнюю погоду. Жара придет в регион не раньше 8 июля.
Первая неделя июля начнется с похолодания и дождей с ветром
скриншот: Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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Согласно прогнозу синоптиков, в Курганской области в понедельник, 4 июля, ожидается усиление ветра, осадки и понижение температуры. Прогноз появился на сайте Гидрометцентра России. «Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — сообщают о погоде на понедельник сотрудники Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также в регионе усилится северный ветер до 11-13 метров, местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем может составить около 20 градусов тепла. Потепления курганцам стоит ожидать начиная с середины будущей недели. Ранее URA.RU сообщало, когда курганцы могут рассчитывать на летнюю погоду. Жара придет в регион не раньше 8 июля.