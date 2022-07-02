Курганцам пообещали прохладную погоду с ветром и осадками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Согласно прогнозу синоптиков, в Курганской области в понедельник, 4 июля, ожидается усиление ветра, осадки и понижение температуры. Прогноз появился на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — сообщают о погоде на понедельник сотрудники Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также в регионе усилится северный ветер до 11-13 метров, местами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха днем может составить около 20 градусов тепла. Потепления курганцам стоит ожидать начиная с середины будущей недели.

Ранее URA.RU сообщало, когда курганцы могут рассчитывать на летнюю погоду. Жара придет в регион не раньше 8 июля.

Первая неделя июля начнется с похолодания и дождей с ветром скриншот: Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды