Премьер-министр РФ заявил о провале антироссийских санкций

04 июля 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал об успехах сферы промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ России удалось избежать драматических сценариев, которые прогнозировали оппоненты, вводившие антироссийские санкции. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром». «Главное, что у нас есть хорошие заделы. Во многом именно это позволило нашей промышленности устоять. И избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях. Но мы нигде не приблизились к критической отметке», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU. По его словам, российская промышленность показала устойчивость. Объем промпроизводства за пять месяцев увеличился почти на 3% в годовом выражении, отметил Мишустин. Председатель правительства РФ заявил, что экономика остается в «зеленой зоне», рост ВВП с января по май составил полпроцента. США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью ограничений стала «отмена России». Ранее Bloomberg писал, что санкции Европы и США против России оказались бесполезны из-за их непредсказуемости. Журнал The American Conservative сообщал, что США не удалось добиться массового осуждения действий России на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

России удалось избежать драматических сценариев, которые прогнозировали оппоненты, вводившие антироссийские санкции. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром». «Главное, что у нас есть хорошие заделы. Во многом именно это позволило нашей промышленности устоять. И избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях. Но мы нигде не приблизились к критической отметке», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU. По его словам, российская промышленность показала устойчивость. Объем промпроизводства за пять месяцев увеличился почти на 3% в годовом выражении, отметил Мишустин. Председатель правительства РФ заявил, что экономика остается в «зеленой зоне», рост ВВП с января по май составил полпроцента. США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью ограничений стала «отмена России». Ранее Bloomberg писал, что санкции Европы и США против России оказались бесполезны из-за их непредсказуемости. Журнал The American Conservative сообщал, что США не удалось добиться массового осуждения действий России на Украине.