Антироссийские санкции, которые ввели Европа и США, оказались бесполезны против России из-за непредсказуемости. Статья об этом вышла в издании Bloomberg.
«Нет простого решения проблемы: финансовое оружие (санкции, — прим. ред.) — несовершенный инструмент, склонный к непредвиденным последствиям. Рост цен на энергоносители обогатил Россию и разорил импортеров. Неприятно видеть, как западные фирмы, покидающие Россию, продают активы российским миллиардерам», — приводится информация в материале.
При этом, по зарубежным опросам, более 30% респондентов в семи странах [ЕС], включая Испанию и Италию, выступали за инвестиции в торговлю и дипломатию с Россией. Единственная надежда повлиять на РФ, по мнению автора статьи, если спецоперация России на Украине затянется — тогда у Запада будет преимущество.
Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен также заявлял о бесполезности антироссийских санкций, отмечает телеканал 360. По его словам, ситуация на рынке приведет к тому, что цены на энергоносители в ЕС снова вырастут, дополняет Пятый канал.
Антироссийские санкции, которые ввели Европа и США, оказались бесполезны против России из-за непредсказуемости. Статья об этом вышла в издании Bloomberg. «Нет простого решения проблемы: финансовое оружие (санкции, — прим. ред.) — несовершенный инструмент, склонный к непредвиденным последствиям. Рост цен на энергоносители обогатил Россию и разорил импортеров. Неприятно видеть, как западные фирмы, покидающие Россию, продают активы российским миллиардерам», — приводится информация в материале. При этом, по зарубежным опросам, более 30% респондентов в семи странах [ЕС], включая Испанию и Италию, выступали за инвестиции в торговлю и дипломатию с Россией. Единственная надежда повлиять на РФ, по мнению автора статьи, если спецоперация России на Украине затянется — тогда у Запада будет преимущество. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись финансового и экономического сектора страны. Однако российское правительство экстренно ввело антикризисные меры, после которых рубль начал укрепляться, а инфляция в западных странах выросла. Кроме того, представители Белого дома объявили о начале худшего энергетического кризиса в США за последние 50 лет. Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен также заявлял о бесполезности антироссийских санкций, отмечает телеканал 360. По его словам, ситуация на рынке приведет к тому, что цены на энергоносители в ЕС снова вырастут, дополняет Пятый канал.