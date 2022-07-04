Мишустин назвал ключевые задачи развития РФ в условиях санкций

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Мишустин на Иннопроме. Екатеринбург
Михаил Мишустин рассказал об успехах импортозамещения Фото:
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ИННОПРОМ

Ключевыми задачами России является импортозамещение в области авиастроения, судостроения, фармацевтики, химии и радиоэлектроники. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром».

«Санкции подтолкнули к более активной структурной перестройке ключевых отраслей. Мы этим занимались много лет. Но теперь задачи развития собственных производств, создания передовых компетенций − стали одним из важнейших приоритетов государства», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU.

  • В России планируется увеличить темпы полного перевода российских флагманских лайнеров на отечественные комплектующие. Мишустин отметил, что в сфере авиастроения уже приступают к активному расширению продуктовой линейки;
  • Проводится трансформация автомобильной промышленности. В России работают над формированием локальной компетентной базы для отечественных марок, рассказал председатель правительства РФ;
  • Будет усилено кораблестроение, для этого предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов, сообщил премьер-министр. Аналогичная задача относится к ремонту судов, уже создана программа развития собственного дизелестроения. Это позволит обеспечить все внутренние потребности в низко- и высокооборотных двигателях;
  • Импортозамещение коснется фармацевтической отрасли. Нужно сформировать технологическую независимость по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию, сказал Мишустин;
  • Президент РФ Владимир Путин дал поручения по развитию малотоннажной химии. Развитие этой сферы важно и для других отраслей, в том числе − для радиоэлектроники.

В России оперативно приняли меры государственной поддержки для стабилизации ситуации:

  • Правительство РФ выделило 120 млрд рублей для обеспечения системообразующих предприятий дешевыми заемными ресурсами. 50 млрд рублей направили на докапитализацию Фонда развития промышленности. Для запуска механизма обратного инжиниринга предусмотрено более 2 миллиардов рублей;
  • В регуляторной сфере приняли эффективные меры, рассказал премьер-министр. В России временно разрешили параллельный импорт, который позволит наладить новые логистические цепочки поставок материалов, которые пока не производят в РФ;
  • В России продлили действие стимулирующего механизма инвестиций в промышленный сектор. Также перенесли сроки выполнения обязательств по получению господдержки.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поставленные задачи в сфере импортозамещения выполнены. Он отметил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной. Переход на импортозамещение позволит защитить Россию от внешних угроз со стороны Запада, заявлял URA.RU зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

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Ключевыми задачами России является импортозамещение в области авиастроения, судостроения, фармацевтики, химии и радиоэлектроники. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром». «Санкции подтолкнули к более активной структурной перестройке ключевых отраслей. Мы этим занимались много лет. Но теперь задачи развития собственных производств, создания передовых компетенций − стали одним из важнейших приоритетов государства», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU. В России оперативно приняли меры государственной поддержки для стабилизации ситуации: Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поставленные задачи в сфере импортозамещения выполнены. Он отметил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной. Переход на импортозамещение позволит защитить Россию от внешних угроз со стороны Запада, заявлял URA.RU зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
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