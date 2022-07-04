Мишустин назвал ключевые задачи развития РФ в условиях санкций

04 июля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал об успехах импортозамещения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Ключевыми задачами России является импортозамещение в области авиастроения, судостроения, фармацевтики, химии и радиоэлектроники. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром». «Санкции подтолкнули к более активной структурной перестройке ключевых отраслей. Мы этим занимались много лет. Но теперь задачи развития собственных производств, создания передовых компетенций − стали одним из важнейших приоритетов государства», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU. В России планируется увеличить темпы полного перевода российских флагманских лайнеров на отечественные комплектующие. Мишустин отметил, что в сфере авиастроения уже приступают к активному расширению продуктовой линейки;

Проводится трансформация автомобильной промышленности. В России работают над формированием локальной компетентной базы для отечественных марок, рассказал председатель правительства РФ;

Будет усилено кораблестроение, для этого предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов, сообщил премьер-министр. Аналогичная задача относится к ремонту судов, уже создана программа развития собственного дизелестроения. Это позволит обеспечить все внутренние потребности в низко- и высокооборотных двигателях;

Импортозамещение коснется фармацевтической отрасли. Нужно сформировать технологическую независимость по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию, сказал Мишустин;

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по развитию малотоннажной химии. Развитие этой сферы важно и для других отраслей, в том числе − для радиоэлектроники. В России оперативно приняли меры государственной поддержки для стабилизации ситуации: Правительство РФ выделило 120 млрд рублей для обеспечения системообразующих предприятий дешевыми заемными ресурсами. 50 млрд рублей направили на докапитализацию Фонда развития промышленности. Для запуска механизма обратного инжиниринга предусмотрено более 2 миллиардов рублей;

В регуляторной сфере приняли эффективные меры, рассказал премьер-министр. В России временно разрешили параллельный импорт, который позволит наладить новые логистические цепочки поставок материалов, которые пока не производят в РФ;

В России продлили действие стимулирующего механизма инвестиций в промышленный сектор. Также перенесли сроки выполнения обязательств по получению господдержки. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поставленные задачи в сфере импортозамещения выполнены. Он отметил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной. Переход на импортозамещение позволит защитить Россию от внешних угроз со стороны Запада, заявлял URA.RU зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ключевыми задачами России является импортозамещение в области авиастроения, судостроения, фармацевтики, химии и радиоэлектроники. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром». «Санкции подтолкнули к более активной структурной перестройке ключевых отраслей. Мы этим занимались много лет. Но теперь задачи развития собственных производств, создания передовых компетенций − стали одним из важнейших приоритетов государства», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU. В России оперативно приняли меры государственной поддержки для стабилизации ситуации: Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поставленные задачи в сфере импортозамещения выполнены. Он отметил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной. Переход на импортозамещение позволит защитить Россию от внешних угроз со стороны Запада, заявлял URA.RU зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.