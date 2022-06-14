Мантуров поддержал политику импортозамещения в РФ

15 июня 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров заявил не считает политику импортозамещения неэффективной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Минпромторга Денис Мантуров не считает политику импортозамещения в России неэффективной. По его мнению, поставленные задачи выполнены, а замещение импорта на все 100%, на сегодняшний день — неразумно. «Часто приходится слышать высказывания о том, что политика импортозамещения оказалась неэффективной. Не могу с этим тезисом согласиться по одной простой причине — более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, за все это время были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены», — сказал Мантуров в интервью изданию « Коммерсант» . «У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день», — считает он. Министр уточнил, что даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Он уверен, что есть «вторая половина мира», которая готова это делать. Однако, глава «Ростеха» Сергей Чемезов раскритиковал импортозамещение в РФ. По его мнению — это «путь в никуда». Он уверен, что «предательство Запада» не повод «закрывать окна и двери». Президент России Владимир Путин уже заявил, что западные компании пожалеют из-за ухода с российского рынка. Сенатор от Пермского края Андрей Климов отметил, что Россия защитится от внешних угроз с помощью импортозамещения и укрепления рубля. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В ответ на это страны ЕС и США ввели масштабные санкции против РФ. Позже некоторые продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок. При этом в стране в разных сферах началось импортозамещение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Минпромторга Денис Мантуров не считает политику импортозамещения в России неэффективной. По его мнению, поставленные задачи выполнены, а замещение импорта на все 100%, на сегодняшний день — неразумно. «Часто приходится слышать высказывания о том, что политика импортозамещения оказалась неэффективной. Не могу с этим тезисом согласиться по одной простой причине — более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, за все это время были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены», — сказал Мантуров в интервью изданию «Коммерсант». «У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день», — считает он. Министр уточнил, что даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Он уверен, что есть «вторая половина мира», которая готова это делать. Однако, глава «Ростеха» Сергей Чемезов раскритиковал импортозамещение в РФ. По его мнению — это «путь в никуда». Он уверен, что «предательство Запада» не повод «закрывать окна и двери». Президент России Владимир Путин уже заявил, что западные компании пожалеют из-за ухода с российского рынка. Сенатор от Пермского края Андрей Климов отметил, что Россия защитится от внешних угроз с помощью импортозамещения и укрепления рубля. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В ответ на это страны ЕС и США ввели масштабные санкции против РФ. Позже некоторые продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок. При этом в стране в разных сферах началось импортозамещение.