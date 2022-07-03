Тюменская область доставила 20 тонн гумпомощи в Краснодон (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская область доставила в Краснодон (Луганская народная республика) более 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодона и Краснодонского района.

«В Краснодон прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области. Машина с надписью „Тюменская область Краснодону“ доставила более 20 тонн груза: продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, оборудование для пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших населенные пункты в связи с боевыми действиями», — передает сообщение администрации Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Кроме того, глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил тюменцев за оказанную помощь. «Хочу сказать слова благодарности тюменцам за их неравнодушие, за то, что в такое тяжелое время они вместе с нами. Эта помощь улучшит уровень жизни в городе», — добавил Козенко.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом в ЛНР. Губернатор Александр Моор посетил Краснодон и Краснодонский район и подписал с главой горрайадминистрации Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве. Первая партия гумпомощи была отправлена из Тюмени в ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, ее цель — защита мирных жителей Донбасса. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами ДНР и ЛНР.

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