03 июля 2022

Губернатор: в Белгороде Украина обстреляла 65 домов

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, война, разрушения, обстрел, СВО, город мариуполь
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пять домов полностью повреждено, 60 требуют дополнительной экспертизы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Шестьдесят пять домов частично или полностью повреждено, а точнее пять домов полностью повреждено, а остальные требуют дополнительной экспертизы», — сообщил Гладков на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.

В Белгороде произошла серия взрывов, в результате чего загорелся частный дом. Предположительно, причиной стала сработавшая система ПВО. Губернатор Гладков уже сообщал о трех погибших. В Минобороны РФ заявили, что Украина обстреляла Курск и Белгород ракетами «Точка-У». Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курсу, сообщалось ранее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.

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В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Шестьдесят пять домов частично или полностью повреждено, а точнее пять домов полностью повреждено, а остальные требуют дополнительной экспертизы», — сообщил Гладков на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале. В Белгороде произошла серия взрывов, в результате чего загорелся частный дом. Предположительно, причиной стала сработавшая система ПВО. Губернатор Гладков уже сообщал о трех погибших. В Минобороны РФ заявили, что Украина обстреляла Курск и Белгород ракетами «Точка-У». Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курсу, сообщалось ранее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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