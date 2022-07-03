Губернатор: в Белгороде Украина обстреляла 65 домов

В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Шестьдесят пять домов частично или полностью повреждено, а точнее пять домов полностью повреждено, а остальные требуют дополнительной экспертизы», — сообщил Гладков на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.
В Белгороде произошла серия взрывов, в результате чего загорелся частный дом. Предположительно, причиной стала сработавшая система ПВО. Губернатор Гладков уже сообщал о трех погибших. В Минобороны РФ заявили, что Украина обстреляла Курск и Белгород ракетами «Точка-У». Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курсу, сообщалось ранее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.
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В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Шестьдесят пять домов частично или полностью повреждено, а точнее пять домов полностью повреждено, а остальные требуют дополнительной экспертизы», — сообщил Гладков на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале. В Белгороде произошла серия взрывов, в результате чего загорелся частный дом. Предположительно, причиной стала сработавшая система ПВО. Губернатор Гладков уже сообщал о трех погибших. В Минобороны РФ заявили, что Украина обстреляла Курск и Белгород ракетами «Точка-У». Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курсу, сообщалось ранее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.