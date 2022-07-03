Публицист Шахназаров осудил Панина из-за сбора на нужды ВСУ

04 июля 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Актер Алексей Панин выложил в своей соцсети просьбу ВСУ о сборе средств «для выполнения боевых задач» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Актер Алексей Панин помогает собирать деньги для украинских военнослужащих, тем самым оказывает содействие в обстрелах российских городов и убийствах военнослужащих России. Такое мнение высказал публицист и писатель Михаил Шахназаров после того, как Панин выложил в своей соцсети просьбу ВСУ о сборе средств «для выполнения боевых задач» с указанием банковских реквизитов. «Алексей Панин помогает собирать деньги на обстрелы наших городов [РФ] и убийства российских солдат», — критику об этом журналист написал в своем telegram-канале. По его мнению, российский актер оказывает содействие бойцам ВСУ для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Российский актер Алексей Панин выложил в своем telegram-канале просьбу украинских бойцов 122 Бригады Одесской области (роты огневой поддержки) о сборе помощи «для выполнения боевых задач» с указанием банковских реквизитов. Ранее сообщалось, что бизнесмен Евгений Чичваркин, которого 3 июня Минюст РФ внес в реестр иноагентов, заявил, что антивоенный комитет, в который он входит, уже отправил на Украину гумпомощь. Сумма на эти нужды составляет более, чем на два миллиона долларов, рассказал Чичваркин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Актер Алексей Панин помогает собирать деньги для украинских военнослужащих, тем самым оказывает содействие в обстрелах российских городов и убийствах военнослужащих России. Такое мнение высказал публицист и писатель Михаил Шахназаров после того, как Панин выложил в своей соцсети просьбу ВСУ о сборе средств «для выполнения боевых задач» с указанием банковских реквизитов. «Алексей Панин помогает собирать деньги на обстрелы наших городов [РФ] и убийства российских солдат», — критику об этом журналист написал в своем telegram-канале. По его мнению, российский актер оказывает содействие бойцам ВСУ для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Российский актер Алексей Панин выложил в своем telegram-канале просьбу украинских бойцов 122 Бригады Одесской области (роты огневой поддержки) о сборе помощи «для выполнения боевых задач» с указанием банковских реквизитов. Ранее сообщалось, что бизнесмен Евгений Чичваркин, которого 3 июня Минюст РФ внес в реестр иноагентов, заявил, что антивоенный комитет, в который он входит, уже отправил на Украину гумпомощь. Сумма на эти нужды составляет более, чем на два миллиона долларов, рассказал Чичваркин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.