03 июля 2022

Посетители «Иннопрома» стоят в огромной очереди у входа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, очередь , кпп, проходная, иннопром2017, толпа
Чтобы пройти на выставку, посетители часами стоят в очереди Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

У входа на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге скопилась огромная очередь. Некоторым посетителям приходится стоять в очереди на вход более часа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Посетители стоят более часа. Некоторым, очевидно, придется простоять еще больше. У каждого посетителя проверяют сумки и меряют температуру», — рассказал корреспондент агентства.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 июля проверил готовность площадки. В частности, осмотрел стенд страны-партнера выставки — Республики Казахстан и стенд Свердловской области.

Экспо. Екатеринбург
Фото:
Экспо. Екатеринбург
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

У входа на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге скопилась огромная очередь. Некоторым посетителям приходится стоять в очереди на вход более часа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Посетители стоят более часа. Некоторым, очевидно, придется простоять еще больше. У каждого посетителя проверяют сумки и меряют температуру», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 июля проверил готовность площадки. В частности, осмотрел стенд страны-партнера выставки — Республики Казахстан и стенд Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...