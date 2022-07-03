Чтобы пройти на выставку, посетители часами стоят в очереди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

У входа на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге скопилась огромная очередь. Некоторым посетителям приходится стоять в очереди на вход более часа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Посетители стоят более часа. Некоторым, очевидно, придется простоять еще больше. У каждого посетителя проверяют сумки и меряют температуру», — рассказал корреспондент агентства.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 июля проверил готовность площадки. В частности, осмотрел стенд страны-партнера выставки — Республики Казахстан и стенд Свердловской области.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU