Курганские чиновники и бизнесмены уехали на «Иннопром»

04 июля 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Делегация Курганской области принимает участие в международной промышленной выставке в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Курганские чиновники и бизнесмены принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге. Делегацию возглавляет директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, рассказал URA.RU президент Торгово-промышленной палаты Кургана Илья Назаренко. «Делегация от Курганской области сегодня приехала в Екатеринбург. Возглавляет ее директор департамента экономразвития Владимир Ковалев. В составе делегации я, предприниматели Роман Степанов [производство мясных полуфабрикатов], Эдуард Шашков [предприниматель в сфере коммунального бизнеса], Роман Панкратьев, который представляет вездеходы „Бурлак“, и специалист по авторскому праву и интеллектуальной собственности Олег Бердюгин. Завтра приедет еще часть бизнесменов и представителей промышленных предприятий», — уточнил Назаренко. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Международная выставка пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Крупное международное мероприятие посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий Луганской и Донецкой народных республик. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганские чиновники и бизнесмены принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге. Делегацию возглавляет директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, рассказал URA.RU президент Торгово-промышленной палаты Кургана Илья Назаренко. «Делегация от Курганской области сегодня приехала в Екатеринбург. Возглавляет ее директор департамента экономразвития Владимир Ковалев. В составе делегации я, предприниматели Роман Степанов [производство мясных полуфабрикатов], Эдуард Шашков [предприниматель в сфере коммунального бизнеса], Роман Панкратьев, который представляет вездеходы „Бурлак“, и специалист по авторскому праву и интеллектуальной собственности Олег Бердюгин. Завтра приедет еще часть бизнесменов и представителей промышленных предприятий», — уточнил Назаренко. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Международная выставка пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Крупное международное мероприятие посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий Луганской и Донецкой народных республик.