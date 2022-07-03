03 июля 2022
02 июля 2022
01 июля 2022

Курганские чиновники и бизнесмены уехали на «Иннопром»

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспо. Екатеринбург
Делегация Курганской области принимает участие в международной промышленной выставке в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Курганские чиновники и бизнесмены принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге. Делегацию возглавляет директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, рассказал URA.RU президент Торгово-промышленной палаты Кургана Илья Назаренко.

«Делегация от Курганской области сегодня приехала в Екатеринбург. Возглавляет ее директор департамента экономразвития Владимир Ковалев. В составе делегации я, предприниматели Роман Степанов [производство мясных полуфабрикатов], Эдуард Шашков [предприниматель в сфере коммунального бизнеса], Роман Панкратьев, который представляет вездеходы „Бурлак“, и специалист по авторскому праву и интеллектуальной собственности Олег Бердюгин. Завтра приедет еще часть бизнесменов и представителей промышленных предприятий», — уточнил Назаренко.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Международная выставка пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Крупное международное мероприятие посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий Луганской и Донецкой народных республик.

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Курганские чиновники и бизнесмены принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге. Делегацию возглавляет директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, рассказал URA.RU президент Торгово-промышленной палаты Кургана Илья Назаренко. «Делегация от Курганской области сегодня приехала в Екатеринбург. Возглавляет ее директор департамента экономразвития Владимир Ковалев. В составе делегации я, предприниматели Роман Степанов [производство мясных полуфабрикатов], Эдуард Шашков [предприниматель в сфере коммунального бизнеса], Роман Панкратьев, который представляет вездеходы „Бурлак“, и специалист по авторскому праву и интеллектуальной собственности Олег Бердюгин. Завтра приедет еще часть бизнесменов и представителей промышленных предприятий», — уточнил Назаренко. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Международная выставка пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Крупное международное мероприятие посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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