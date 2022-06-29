Власти ЯНАО перекроют переправу из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра власти ЯНАО планируют перекрыть переправу межу Салехардом и Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО планируют перекрыть переправу между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Об этом в telegram-канале сообщает окружной департамент транспорта.

«На 30 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что безопасная перевозка пассажиров на пароме разрешается при силе ветра не более 16 м/с. В настоящее время паромная переправа работает в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Для жителей было организованно воздушное сообщение. Также синоптики предупреждают, что в ЯНАО ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду.