29 июня 2022
28 июня 2022

Власти ЯНАО перекроют переправу из-за сильного ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, паром, переправа
Из-за сильного ветра власти ЯНАО планируют перекрыть переправу межу Салехардом и Лабытнанги Фото:

Власти ЯНАО планируют перекрыть переправу между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Об этом в telegram-канале сообщает окружной департамент транспорта.

«На 30 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что безопасная перевозка пассажиров на пароме разрешается при силе ветра не более 16 м/с. В настоящее время паромная переправа работает в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Для жителей было организованно воздушное сообщение. Также синоптики предупреждают, что в ЯНАО ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду.

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Власти ЯНАО планируют перекрыть переправу между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Об этом в telegram-канале сообщает окружной департамент транспорта. «На 30 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении. Также добавляется, что безопасная перевозка пассажиров на пароме разрешается при силе ветра не более 16 м/с. В настоящее время паромная переправа работает в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Для жителей было организованно воздушное сообщение. Также синоптики предупреждают, что в ЯНАО ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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