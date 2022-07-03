В Курганской области экс-депутат попытается вернуться в думу

В региональном отделении партии «Справедливая Россия» определились с кандидатами на новые выборы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бывший депутат Шадринской городской думы Валерий Мурзин, который был лишен мандата, идет на новые выборы. Его кандидатуру утвердило региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на конференции, рассказали URA.RU в пресс-службе партии.

«Были выдвинуты кандидаты в депутаты в Шадринскую городскую думу. По одномандатному избирательному округу № 18 — Валерий Юрьевич Мурзин. По одномандатному избирательному округу № 11 — Ирина Васильевна Бурулькина», — говорится в сообщении. На конференции определились с кандидатами на довыборы в курганскую гордуму. От партии в них примут участие Роман Руденко (округ №1) и Александр Футерман (округ № 6).

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году Шадринская городская дума лишила Мурзина депутатского мандата из-за нарушения в декларации о доходах и имуществе за 2020 год. Он не указал, что проживает с семьей в доме родителей. При этом дом ему не принадлежит. Депутаты гордумы сочли это нарушение существенным и лишили Мурзина мандата.

На довыборы в Шадринскую городскую думу от партии «Единая Россия» выдвинулся директор Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Сергей Аксенов. От ЛДПР на выборы идут Юрий Поникаровских и Анна Шахова.