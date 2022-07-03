03 июля 2022
02 июля 2022

Пермский завод набирает рабочих с зарплатой в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, сварка, сварщик, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
Рабочим предлагают зарплату до 150 тысяч рублей Фото:

Предприятие «Очерский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») объявило о наборе сотрудников с зарплатой в 150 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальной группе завода в соцсети «Вконтакте».

«Есть вакансии: мастер смены, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, транспортировщик-стропальщик, вальцовщик, электромонтер, слесарь-ремонтник. Условия — зарплата от 50 до 150 тысяч рублей. Присоединяйся к нашей команде!» — сообщается в паблике предприятия.

Рабочим также обещают полный соцпакет, оздоровление, компенсацию проезда и проживания, а также корпоративный транспорт. Кроме того, на заводе для сотрудников проводят обучение и курсы повышения квалификации.

АО «ОМЗ» находится в городе Очер. Предприятие производит нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми оборонный завод ищет рабочих на военное производство. Также о расширении штата объявил пермский завод ракетных двигателей.

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Предприятие «Очерский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») объявило о наборе сотрудников с зарплатой в 150 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальной группе завода в соцсети «Вконтакте». «Есть вакансии: мастер смены, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, транспортировщик-стропальщик, вальцовщик, электромонтер, слесарь-ремонтник. Условия — зарплата от 50 до 150 тысяч рублей. Присоединяйся к нашей команде!» — сообщается в паблике предприятия. Рабочим также обещают полный соцпакет, оздоровление, компенсацию проезда и проживания, а также корпоративный транспорт. Кроме того, на заводе для сотрудников проводят обучение и курсы повышения квалификации. АО «ОМЗ» находится в городе Очер. Предприятие производит нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми оборонный завод ищет рабочих на военное производство. Также о расширении штата объявил пермский завод ракетных двигателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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