Пермский завод набирает рабочих с зарплатой в 150 тысяч рублей

Рабочим предлагают зарплату до 150 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятие «Очерский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») объявило о наборе сотрудников с зарплатой в 150 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальной группе завода в соцсети «Вконтакте».

«Есть вакансии: мастер смены, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, транспортировщик-стропальщик, вальцовщик, электромонтер, слесарь-ремонтник. Условия — зарплата от 50 до 150 тысяч рублей. Присоединяйся к нашей команде!» — сообщается в паблике предприятия.

Рабочим также обещают полный соцпакет, оздоровление, компенсацию проезда и проживания, а также корпоративный транспорт. Кроме того, на заводе для сотрудников проводят обучение и курсы повышения квалификации.

АО «ОМЗ» находится в городе Очер. Предприятие производит нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.

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