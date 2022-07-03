Задержанный ФСБ столичный чиновник останется в челябинском СИЗО

УФСБ по Челябинской области вышло на обвиняемого благодаря показаниям его коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда о продлении срока заключения под стражу для заместителя генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), жителя Москвы Андрея Микитася, задержанного сотрудниками УФСБ области. Он просил решение суда первой инстанции отменить, рассказал источник URA.RU в суде.

«Постановление о продлении обвиняемому меры пресечения до 24 августа оставлено без изменения. Защита просила о залоге или домашнем аресте, обосновывая тем, что он не намерен скрываться от органов следствия и воспрепятствовать производству по уголовному делу», — рассказал источник.

В прокуратуре Челябинской области URA.RU подтвердили, что 4 июля прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял законность принятого судом первой инстанции решения. Решение вступило в законную силу.

Андрей Микитась был задержан в апреле 2022 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области по обвинению в получении взятки в сумме 2,6 млн рублей от жителя Челябинска, руководителя местного отделения фонда инноваций Всеволода Скреметы, который действовал в интересах организаций, претендующих на получение многомиллионных грантов. Сам Скремета является свидетелем по уголовному делу и дает показания против многих VIP-чиновников. Он же передавал взятку первому заместителю главы регионального минстроя Ивану Белавкину и дал против него показания сотрудникам ФСБ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам