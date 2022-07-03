Курганцы смогут торговать с самым большим регионом Таджикистана

Курганская делегация работает на «Иннопроме» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На международной выставке «Иннопром» президент курганской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Илья Назаренко подписал соглашение с коллегой из Хатлонской области Таджикистана Фарходом Расулзодой. В этом регионе республики проживает большая часть населения. О подписании документа URA.RU рассказал Назаренко.

«На „Иннопроме“ подписали меморандум о сотрудничестве с ТПП Хатлонской области республики Таджикистан. В ней проживает 40% населения страны. В августе — сентябре планируется визит предпринимателей Таджикистана в Курганскую область», — рассказал URA.RU президент Торгово-промышленной палаты Кургана. Подписи под документом поставили Назаренко и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Хатлонской области Фарход Расулзода.

На сайте правительства Курганской области указано, что директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев, который возглавляет курганскую делегацию, на выставке проведет встречи с промышленными и финансовыми представителями крупнейших российских компаний, с делегациями стран СНГ.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские предприниматели и чиновники 4 июля уехали на международную промышленную выставку в Екатеринбург. URA.RU освещает самые важные новости с «Иннопрома» в онлайн-трансляции. В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Крупное международное мероприятие посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий Луганской и Донецкой народных республик. Завершится выставка 7 июля.

На «Иннопроме» президент Торгово-промышленной палаты Кургана Илья Назаренко (справа) подписал меморандум о соглашении с коллегой из республики Таджикистан Фото предоставлено Ильей Назаренко

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