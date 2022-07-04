Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для посещения промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Михаил Мишустин приземлился в аэропорту «Кольцово» на правительственном самолете ИЛ-96. Сейчас Мишустин направится на промышленную выставку «Иннопром», — рассказал корреспондент агентства.
На «Иннопроме» присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, бизнесмен Дмитрий Пумпянский, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для посещения промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Михаил Мишустин приземлился в аэропорту «Кольцово» на правительственном самолете ИЛ-96. Сейчас Мишустин направится на промышленную выставку «Иннопром», — рассказал корреспондент агентства. На «Иннопроме» присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, бизнесмен Дмитрий Пумпянский, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу.