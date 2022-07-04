Мишустин прилетел в Екатеринбург на выставку «Иннопром». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, мишустин михаил
Михаил Мишустин посетит промышленную выставку «Иннопром» Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для посещения промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Михаил Мишустин приземлился в аэропорту «Кольцово» на правительственном самолете ИЛ-96. Сейчас Мишустин направится на промышленную выставку «Иннопром», — рассказал корреспондент агентства.

На «Иннопроме» присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, бизнесмен Дмитрий Пумпянский, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки.

Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу.

Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для посещения промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Михаил Мишустин приземлился в аэропорту «Кольцово» на правительственном самолете ИЛ-96. Сейчас Мишустин направится на промышленную выставку «Иннопром», — рассказал корреспондент агентства. На «Иннопроме» присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, бизнесмен Дмитрий Пумпянский, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...