Мишустин прилетел в Екатеринбург на выставку «Иннопром». Фото, видео

04 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин посетит промышленную выставку «Иннопром» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для посещения промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Михаил Мишустин приземлился в аэропорту «Кольцово» на правительственном самолете ИЛ-96. Сейчас Мишустин направится на промышленную выставку «Иннопром», — рассказал корреспондент агентства. На «Иннопроме» присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, бизнесмен Дмитрий Пумпянский, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для посещения промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Михаил Мишустин приземлился в аэропорту «Кольцово» на правительственном самолете ИЛ-96. Сейчас Мишустин направится на промышленную выставку «Иннопром», — рассказал корреспондент агентства. На «Иннопроме» присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, бизнесмен Дмитрий Пумпянский, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу.