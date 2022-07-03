Ранее танцующую соду показывали на петербургском международном экономическом форуме Фото: URA.RU

На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге «Башкирская содовая компания» показала интерактивную пачку соды. Упаковка танцует, организовывает викторины, а также разговаривает с посетителями выставки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Интерактивную соду показывает „Башкирская содовая компания“. Такой же экспонат они привозили и на ПМЭФ. Также здесь можно выиграть в викторину одну упаковку продукции компании», — рассказал корреспондент агентства.

На официальном портале госзакупок сказано, что оформление аналогичного экспоната БСК на ПМЭФ обошлось в 200 миллионов рублей. На обеспечение участия в форуме, организацию выставочной экспозиции и информационно-рекламные услуги компания потратила свыше 400 миллионов рублей.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. На выставке «Сбер» показал робота-сортировщика, который сможет работать в рамках «Сбер-Маркета».

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU