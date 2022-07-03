На «Иннопроме» казахи показали народные танцы, водку и шоколад. Фото

04 июля 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Площадка Казахстана одна из самых больших на выставке Фото: URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Представители Казахстана показали на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге свои народные танцы, одежду, водку, шоколад и электромобиль. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на выставке. «У Казахстана одна из самых больших площадок на „Иннопроме“. Они разместили большой шатер в народном стиле, электромобиль собственного производства, а также большое количество колоритной атрибутики», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. «Башкирская содовая компания» показала танцующую упаковку своей продукции. На официальном портале госзакупок сказано, что оформление аналогичного экспоната БСК на ПМЭФ обошлось в 200 миллионов рублей. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Представители Казахстана показали на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге свои народные танцы, одежду, водку, шоколад и электромобиль. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на выставке. «У Казахстана одна из самых больших площадок на „Иннопроме“. Они разместили большой шатер в народном стиле, электромобиль собственного производства, а также большое количество колоритной атрибутики», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. «Башкирская содовая компания» показала танцующую упаковку своей продукции. На официальном портале госзакупок сказано, что оформление аналогичного экспоната БСК на ПМЭФ обошлось в 200 миллионов рублей.