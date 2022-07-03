03 июля 2022

На «Иннопроме» казахи показали народные танцы, водку и шоколад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадка Казахстана одна из самых больших на выставке Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Представители Казахстана показали на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге свои народные танцы, одежду, водку, шоколад и электромобиль. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на выставке.

«У Казахстана одна из самых больших площадок на „Иннопроме“. Они разместили большой шатер в народном стиле, электромобиль собственного производства, а также большое количество колоритной атрибутики», — рассказал корреспондент агентства.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. «Башкирская содовая компания» показала танцующую упаковку своей продукции. На официальном портале госзакупок сказано, что оформление аналогичного экспоната БСК на ПМЭФ обошлось в 200 миллионов рублей.

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Представители Казахстана показали на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге свои народные танцы, одежду, водку, шоколад и электромобиль. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на выставке. «У Казахстана одна из самых больших площадок на „Иннопроме“. Они разместили большой шатер в народном стиле, электромобиль собственного производства, а также большое количество колоритной атрибутики», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. «Башкирская содовая компания» показала танцующую упаковку своей продукции. На официальном портале госзакупок сказано, что оформление аналогичного экспоната БСК на ПМЭФ обошлось в 200 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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