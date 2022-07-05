Сбер займется сельским хозяйством на Урале

05 июля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Эльвира Черепанова и Владислав Шиленко заключили соглашение о развитии сельского хозяйства с помощью IT Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Первое в истории Свердловской области соглашение по цифровизации агропромышленной отрасли подписано на выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Уральский Сбербанк и «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА) будут заниматься сельским хозяйством с помощью современных IT-разработок, передает журналист URA.RU. Проект поможет повысить эффективность и минимизировать потери в агробизнесе. Объем инвестиций составит 99 млн рублей. «На нашей новейшей ферме „Ударник“, запущенной в 2021 году, поголовье из 1800 коров оборудовано системой мониторинга здоровья животных. И для эффективной работы и роста натуральных показателей необходимы не только зоотехники, нужны современные комплексные IT-решения, которые эффективно создает и реализует „Сбербанк“», — рассказала гендиректор холдинга «Деловой Дом на Архиерейской» Эльвира Черепанова. В Сбере также отметили, что для банка данный проект — новый опыт, который может стать примером для агрокомпаний по всей стране. Для аграрной отрасли Свердловской области подобное соглашение является первым в истории региона. Среди направлений — растениеводство и животноводство. Благодаря новым технологиям расходы ежегодно могут быть сокращены на 50 миллионов рублей. Окончить интеграцию IT-проекта стороны намерены к 2024 году. «Деловой дом на Архиерейской» агроинвестора Алексея Боброва занимается проектированием и строительством крупных агропромышленных комплексов в УрФО. Кроме «Ударника», в списке проектов сельхозпредприятия «Земля Сажинская» (Свердловская область), «Агро-клевер» (Курганская область), «Салехардский комбинат» (ЯНАО), «Бизон» и «Петелино» (оба в Тюменской области). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Первое в истории Свердловской области соглашение по цифровизации агропромышленной отрасли подписано на выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Уральский Сбербанк и «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА) будут заниматься сельским хозяйством с помощью современных IT-разработок, передает журналист URA.RU. Проект поможет повысить эффективность и минимизировать потери в агробизнесе. Объем инвестиций составит 99 млн рублей. «На нашей новейшей ферме „Ударник“, запущенной в 2021 году, поголовье из 1800 коров оборудовано системой мониторинга здоровья животных. И для эффективной работы и роста натуральных показателей необходимы не только зоотехники, нужны современные комплексные IT-решения, которые эффективно создает и реализует „Сбербанк“», — рассказала гендиректор холдинга «Деловой Дом на Архиерейской» Эльвира Черепанова. В Сбере также отметили, что для банка данный проект — новый опыт, который может стать примером для агрокомпаний по всей стране. Для аграрной отрасли Свердловской области подобное соглашение является первым в истории региона. Среди направлений — растениеводство и животноводство. Благодаря новым технологиям расходы ежегодно могут быть сокращены на 50 миллионов рублей. Окончить интеграцию IT-проекта стороны намерены к 2024 году. «Деловой дом на Архиерейской» агроинвестора Алексея Боброва занимается проектированием и строительством крупных агропромышленных комплексов в УрФО. Кроме «Ударника», в списке проектов сельхозпредприятия «Земля Сажинская» (Свердловская область), «Агро-клевер» (Курганская область), «Салехардский комбинат» (ЯНАО), «Бизон» и «Петелино» (оба в Тюменской области).