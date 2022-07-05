Сбер займется сельским хозяйством на Урале

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Подписание договора между Сбер и ДДА. Екатеринбург
Эльвира Черепанова и Владислав Шиленко заключили соглашение о развитии сельского хозяйства с помощью IT Фото:
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ИННОПРОМ

Первое в истории Свердловской области соглашение по цифровизации агропромышленной отрасли подписано на выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Уральский Сбербанк и «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА) будут заниматься сельским хозяйством с помощью современных IT-разработок, передает журналист URA.RU.

Проект поможет повысить эффективность и минимизировать потери в агробизнесе. Объем инвестиций составит 99 млн рублей. «На нашей новейшей ферме „Ударник“, запущенной в 2021 году, поголовье из 1800 коров оборудовано системой мониторинга здоровья животных. И для эффективной работы и роста натуральных показателей необходимы не только зоотехники, нужны современные комплексные IT-решения, которые эффективно создает и реализует „Сбербанк“», — рассказала гендиректор холдинга «Деловой Дом на Архиерейской» Эльвира Черепанова. В Сбере также отметили, что для банка данный проект — новый опыт, который может стать примером для агрокомпаний по всей стране.

Для аграрной отрасли Свердловской области подобное соглашение является первым в истории региона. Среди направлений — растениеводство и животноводство. Благодаря новым технологиям расходы ежегодно могут быть сокращены на 50 миллионов рублей. Окончить интеграцию IT-проекта стороны намерены к 2024 году.

«Деловой дом на Архиерейской» агроинвестора Алексея Боброва занимается проектированием и строительством крупных агропромышленных комплексов в УрФО. Кроме «Ударника», в списке проектов сельхозпредприятия «Земля Сажинская» (Свердловская область), «Агро-клевер» (Курганская область), «Салехардский комбинат» (ЯНАО), «Бизон» и «Петелино» (оба в Тюменской области).

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Первое в истории Свердловской области соглашение по цифровизации агропромышленной отрасли подписано на выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Уральский Сбербанк и «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА) будут заниматься сельским хозяйством с помощью современных IT-разработок, передает журналист URA.RU. Проект поможет повысить эффективность и минимизировать потери в агробизнесе. Объем инвестиций составит 99 млн рублей. «На нашей новейшей ферме „Ударник“, запущенной в 2021 году, поголовье из 1800 коров оборудовано системой мониторинга здоровья животных. И для эффективной работы и роста натуральных показателей необходимы не только зоотехники, нужны современные комплексные IT-решения, которые эффективно создает и реализует „Сбербанк“», — рассказала гендиректор холдинга «Деловой Дом на Архиерейской» Эльвира Черепанова. В Сбере также отметили, что для банка данный проект — новый опыт, который может стать примером для агрокомпаний по всей стране. Для аграрной отрасли Свердловской области подобное соглашение является первым в истории региона. Среди направлений — растениеводство и животноводство. Благодаря новым технологиям расходы ежегодно могут быть сокращены на 50 миллионов рублей. Окончить интеграцию IT-проекта стороны намерены к 2024 году. «Деловой дом на Архиерейской» агроинвестора Алексея Боброва занимается проектированием и строительством крупных агропромышленных комплексов в УрФО. Кроме «Ударника», в списке проектов сельхозпредприятия «Земля Сажинская» (Свердловская область), «Агро-клевер» (Курганская область), «Салехардский комбинат» (ЯНАО), «Бизон» и «Петелино» (оба в Тюменской области).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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