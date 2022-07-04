Из Челябинска откроются авиарейсы в Казахстан

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Аэропорт. Магнитогорск, сухой суперджет, red wings
Авиакомпания Red Wings будет осуществлять рейсы в Казахстан раз в неделю Фото:

Авиакомпания Red Wings с 17 июля запускает из Челябинска авиарейсы до Алма-Аты. Перелеты будут осуществляться раз в неделю — по воскресеньям.

«На этом маршруте будут задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел. Это будет третье международное направление авиакомпании из базового аэропорта „Баландино“», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В конце мая компания заявила о включении в свою программу авиарейсов из Челябинска полеты до Волгограда и Стамбула. Курорты Турции и Краснодарского края входят в топ у жителей региона. Однако, в начале лета представители турфирм отметили, что отдых в Казахстане менее затратен, чем в Турции.

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Авиакомпания Red Wings с 17 июля запускает из Челябинска авиарейсы до Алма-Аты. Перелеты будут осуществляться раз в неделю — по воскресеньям. «На этом маршруте будут задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел. Это будет третье международное направление авиакомпании из базового аэропорта „Баландино“», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. В конце мая компания заявила о включении в свою программу авиарейсов из Челябинска полеты до Волгограда и Стамбула. Курорты Турции и Краснодарского края входят в топ у жителей региона. Однако, в начале лета представители турфирм отметили, что отдых в Казахстане менее затратен, чем в Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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