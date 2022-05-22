Из Челябинска Red Wings запускает рейсы в Волгоград и Стамбул

У челябинцев появились новые возможности летать без пересадок Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания Red Wings поставила в полетную программу рейсы из Челябинска в Волгоград и Стамбул с 7 июня. Летать самолеты будут по вторникам, сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

«Время в пути до Волгограда составит 2 часа 30 минут. Минимальная стоимость билета на 7 июня — 5849 рублей. До турецкого Стамбула предстоит лететь 5 часов 17 минут за 17970 рублей за человека в одну сторону. На обоих направлениях перевозки стоят борта российского производства SuperJet», — об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Ранее представители турфирм Челябинска заявляли, что Турция вместе с российским Сочи входит в топ туристских предпочтений жителей региона. Направлением, которое можно считать открытием отпускного сезона 2022 года, стала также Махачкала.