22 мая 2022

Из Челябинска Red Wings запускает рейсы в Волгоград и Стамбул

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Аэропорт. Магнитогорск, самолет, трап самолета
У челябинцев появились новые возможности летать без пересадок Фото:

Компания Red Wings поставила в полетную программу рейсы из Челябинска в Волгоград и Стамбул с 7 июня. Летать самолеты будут по вторникам, сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

«Время в пути до Волгограда составит 2 часа 30 минут. Минимальная стоимость билета на 7 июня — 5849 рублей. До турецкого Стамбула предстоит лететь 5 часов 17 минут за 17970 рублей за человека в одну сторону. На обоих направлениях перевозки стоят борта российского производства SuperJet», — об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Ранее представители турфирм Челябинска заявляли, что Турция вместе с российским Сочи входит в топ туристских предпочтений жителей региона. Направлением, которое можно считать открытием отпускного сезона 2022 года, стала также Махачкала.

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Компания Red Wings поставила в полетную программу рейсы из Челябинска в Волгоград и Стамбул с 7 июня. Летать самолеты будут по вторникам, сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings. «Время в пути до Волгограда составит 2 часа 30 минут. Минимальная стоимость билета на 7 июня — 5849 рублей. До турецкого Стамбула предстоит лететь 5 часов 17 минут за 17970 рублей за человека в одну сторону. На обоих направлениях перевозки стоят борта российского производства SuperJet», — об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика. Ранее представители турфирм Челябинска заявляли, что Турция вместе с российским Сочи входит в топ туристских предпочтений жителей региона. Направлением, которое можно считать открытием отпускного сезона 2022 года, стала также Махачкала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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