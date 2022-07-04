Площадь ЛНР в Москве появится возле посольства Британии

04 июля 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

За наименование площади отдали свой голос 56,85 процента участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители столицы России решили назвать территорию вдоль Смоленской набережной, где на сегодня размещается посольство Великобритании, в честь Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. «Голосование прошло благодаря системе электронных опросов в ходе проекта „Активный гражданин“. Всего в опросе поучаствовало 109 603 человека», — говорится на сайте. За наименование площади отдали свой голос 56,85 процента участников. Ранее жители Москвы благодаря проекту «Активный гражданин» выбрали название для безымянной площади, расположенной в Пресненском районе города напротив американского посольства. Территория будет называть «Площадью Донецкой Народной Республики». За этот вариант проголосовало 44,6 процентов горожан. Также в Кремле поддержали идею назвать одну из территорий Москвы в честь Луганской народной республики. Как сказал в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет правильно, учитывая, что в столице недавно появилась Площадь Донецкой народной республики. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жители столицы России решили назвать территорию вдоль Смоленской набережной, где на сегодня размещается посольство Великобритании, в честь Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. «Голосование прошло благодаря системе электронных опросов в ходе проекта „Активный гражданин“. Всего в опросе поучаствовало 109 603 человека», — говорится на сайте. За наименование площади отдали свой голос 56,85 процента участников. Ранее жители Москвы благодаря проекту «Активный гражданин» выбрали название для безымянной площади, расположенной в Пресненском районе города напротив американского посольства. Территория будет называть «Площадью Донецкой Народной Республики». За этот вариант проголосовало 44,6 процентов горожан. Также в Кремле поддержали идею назвать одну из территорий Москвы в честь Луганской народной республики. Как сказал в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет правильно, учитывая, что в столице недавно появилась Площадь Донецкой народной республики.