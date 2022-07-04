Путин ответил на вопросы о сроках спецоперации на Украине

Российская армия готовится к новому наступлению

04 июля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин развеял сомнения по поводу сроков спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция (СВО) идет по «единому замыслу», и освобождение Луганской народной республики (ЛНР) стало одним из ее этапов. Следующим будут новые наступления союзных войск — это дал понять президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу 4 июля, поясняют эксперты URA.RU. Тем самым Путин показал, что все задачи СВО решаются так, как это и было задумано, и план дальнейших боевых действий уже готов, считают собеседники агентства. Об освобождении ЛНР стало известно 3 июля. Однако в понедельник Путин лично принял в Кремле доклад главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. По словам министра, наступательная операция по освобождению ЛНР продолжалась с 19 июня под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина. «В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в „Горском котле“, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов ЛНР — Лисичанска», — доложил Шойгу. После Мариуполя освобождение Лисичанска и в целом ЛНР стало крупнейшей победой союзных войск, о которой доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе этой операции ВСУ потеряли почти 5,5 тысячи человек. Из них убитыми 2 тысячи 218 военнослужащих, 3 тысячи 251 ранены. Союзные войска уничтожили сотни единиц военной техники — танков, самолетов и вертолетов, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов залпового огня, артиллерийских орудий. Шойгу отметил, что при отступлении из Лисичанска, ВСУ побросали танки, минометы, а также западное вооружение — ракетные комплексы Javelin и NLAW, Stinger, беспилотники. «В настоящее время осуществляется разминирование города Лисичанска и его окрестностей, доставка гуманитарных грузов, а также оказание медицинской помощи мирным жителям», — сообщил глава Минобороны. Путин, выслушав доклад Шойгу, поддержал предложение министра о присвоении командующему группировки «Центр» Александру Лапину и замкомандующего восьмой армией Южного военного округе Эседулле Абачеву званий Героев России. Путин также попросил представить к наградам отличившихся бойцов. «В армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов, много, достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами Родины», — заявил Путин. Российских военных ждут боевые награды за мужество и героизм Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бойцам, которые добились успеха в ЛНР, нужно прежде всего отдохнуть, «нарастить свои боевые возможности», подчеркнул президент. «Другие воинские соединения, включая и группировку „Восток“, группировку „Запад“, должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени», — отметил президент. Путин поздравил не только личный состав российских войск, но и бойцов Луганской народной милиции, которые тоже «действовали активно, грамотно, проявляли мужество и героизм при освобождении своей родной земли». По словам Путина, командующие армиями уже представили ему «свои предложения по развитию наступательных операций». В освобожденных районах Донбасса налаживается мирная жизнь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В российском обществе существует запрос на проверенную информацию о том, как идет продвижение спецоперации по защите Донбасса и на Украине, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Когда идет информация на уровне президента, и докладчиком выступает глава Минобороны, это ответ на запрос. Кроме того, Шойгу и раньше говорил об этапах спецоперации. Поэтому освобождение ЛНР — важный подытог выполнения ее целей», — полагает эксперт. У людей еще в самом начале спецоперации сложилось восприятие, что она будет непродолжительной, «кампания позиционировалась как блицкриг», отметил социальный психолог Алексей Рощин. Сегодня создается впечатление, что СВО затянулась. И публичный доклад Шойгу об освобождении Лисичанска и всей ЛНР Путину показывает, что «все развивается успешно», пояснил собеседник. «Это оказывает воздействие на общественное мнение. Население рассчитывает на победы», — считает Рощин. Российская армия пойдет до конца — пока не будет решена задача по освобождению Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины, убежден политолог Андрей Кошкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новые наступательные операции, на которые намекнул президент во время доклада Шойгу, у экспертов не вызывают сомнений. Задачи, которые поставил президент перед российской армией 24 февраля, наполовину решены — ЛНР освобождена, пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Остается задача — освободить ДНР и обезопасить Россию, уничтожив военную инфраструктуру на территории Украины. В том, что наши подразделения пойдут дальше, нет никакого сомнения. С политической и с нравственной точки зрения президент правильно акцентировал внимание на том, что подразделения должны отдохнуть [перед этим]», — пояснил Кошкин. Новость по теме Шойгу доложил Путину о потерях украинской армии Вероятен «поход» на Артемовск и Краматорск, сказал URA.RU военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Думаю, после того как части восстановят боеспособность, они замнут кольцо вместе с подразделениями, которые воюют в ДНР с целью уничтожении находящейся там украинской группировки. Дальше возможен поход в направлении Харькова, Запорожья, Николаева и Одессы», — полагает ветеран разведки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Специальная военная операция (СВО) идет по «единому замыслу», и освобождение Луганской народной республики (ЛНР) стало одним из ее этапов. Следующим будут новые наступления союзных войск — это дал понять президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу 4 июля, поясняют эксперты URA.RU. Тем самым Путин показал, что все задачи СВО решаются так, как это и было задумано, и план дальнейших боевых действий уже готов, считают собеседники агентства. Об освобождении ЛНР стало известно 3 июля. Однако в понедельник Путин лично принял в Кремле доклад главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. По словам министра, наступательная операция по освобождению ЛНР продолжалась с 19 июня под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина. «В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в „Горском котле“, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов ЛНР — Лисичанска», — доложил Шойгу. В ходе этой операции ВСУ потеряли почти 5,5 тысячи человек. Из них убитыми 2 тысячи 218 военнослужащих, 3 тысячи 251 ранены. Союзные войска уничтожили сотни единиц военной техники — танков, самолетов и вертолетов, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов залпового огня, артиллерийских орудий. Шойгу отметил, что при отступлении из Лисичанска, ВСУ побросали танки, минометы, а также западное вооружение — ракетные комплексы Javelin и NLAW, Stinger, беспилотники. «В настоящее время осуществляется разминирование города Лисичанска и его окрестностей, доставка гуманитарных грузов, а также оказание медицинской помощи мирным жителям», — сообщил глава Минобороны. Путин, выслушав доклад Шойгу, поддержал предложение министра о присвоении командующему группировки «Центр» Александру Лапину и замкомандующего восьмой армией Южного военного округе Эседулле Абачеву званий Героев России. Путин также попросил представить к наградам отличившихся бойцов. «В армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов, много, достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами Родины», — заявил Путин. Бойцам, которые добились успеха в ЛНР, нужно прежде всего отдохнуть, «нарастить свои боевые возможности», подчеркнул президент. «Другие воинские соединения, включая и группировку „Восток“, группировку „Запад“, должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени», — отметил президент. Путин поздравил не только личный состав российских войск, но и бойцов Луганской народной милиции, которые тоже «действовали активно, грамотно, проявляли мужество и героизм при освобождении своей родной земли». По словам Путина, командующие армиями уже представили ему «свои предложения по развитию наступательных операций». В российском обществе существует запрос на проверенную информацию о том, как идет продвижение спецоперации по защите Донбасса и на Украине, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Когда идет информация на уровне президента, и докладчиком выступает глава Минобороны, это ответ на запрос. Кроме того, Шойгу и раньше говорил об этапах спецоперации. Поэтому освобождение ЛНР — важный подытог выполнения ее целей», — полагает эксперт. У людей еще в самом начале спецоперации сложилось восприятие, что она будет непродолжительной, «кампания позиционировалась как блицкриг», отметил социальный психолог Алексей Рощин. Сегодня создается впечатление, что СВО затянулась. И публичный доклад Шойгу об освобождении Лисичанска и всей ЛНР Путину показывает, что «все развивается успешно», пояснил собеседник. «Это оказывает воздействие на общественное мнение. Население рассчитывает на победы», — считает Рощин. Новые наступательные операции, на которые намекнул президент во время доклада Шойгу, у экспертов не вызывают сомнений. Задачи, которые поставил президент перед российской армией 24 февраля, наполовину решены — ЛНР освобождена, пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Остается задача — освободить ДНР и обезопасить Россию, уничтожив военную инфраструктуру на территории Украины. В том, что наши подразделения пойдут дальше, нет никакого сомнения. С политической и с нравственной точки зрения президент правильно акцентировал внимание на том, что подразделения должны отдохнуть [перед этим]», — пояснил Кошкин. Вероятен «поход» на Артемовск и Краматорск, сказал URA.RU военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Думаю, после того как части восстановят боеспособность, они замнут кольцо вместе с подразделениями, которые воюют в ДНР с целью уничтожении находящейся там украинской группировки. Дальше возможен поход в направлении Харькова, Запорожья, Николаева и Одессы», — полагает ветеран разведки.