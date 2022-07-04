Челябинского младенца на теплотрассу принес мужчина

Расследованием уголовного дела по факту оставления ребенка в опасности займется Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Младенца, найденного на трубах теплотрассы в Челябинске, принес туда мужчина. Его личность сейчас устанавливается, уголовное дело из полиции передано в Следственный комитет, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«По предварительным данным, ребенка в ночное время принес и оставил на теплотрассе неизвестный мужчина. Позже благодаря неравнодушным гражданам младенец был обнаружен и доставлен в лечебное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU от собственных источников, мужчина с ребенком попал на камеры наружного наблюдения, но качество записи не позволяет идентифицировать его личность. Сейчас проверяются все семьи группы риска, где недавно родились мальчики.

Ребенка обнаружили на трубах теплотрассы на улице Плодоягодная. Мальчику около месяца. Он находится в больнице. Уголовное дело возбуждено по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).