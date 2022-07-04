Полиция ищет мать младенца, найденного на челябинской теплотрассе

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Теплотрасса Челябинск, газон, теплотрасса
Ребенка нашли на трубах, на вид ему не больше месяца от роду Фото:

Сотрудники полиции разыскивают мать младенца, найденного на трубах теплотрассы в Ленинском районе Челябинска. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города.

«Уголовное дело возбуждено в отделе дознания ОП „Ленинский“ по ст. 125 УК РФ („Оставление в опасности“). Сейчас ведется розыск родителей ребенка, в частности, его матери. По возрасту ему около месяца, его оставили на трубах теплотрассы», — рассказали в пресс-службе.

Ребенка нашел ночью 3 июля прохожий на трубах в частном секторе Ленинского района на улице Плодоягодная. Мальчик находится в больнице.

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Сотрудники полиции разыскивают мать младенца, найденного на трубах теплотрассы в Ленинском районе Челябинска. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. «Уголовное дело возбуждено в отделе дознания ОП „Ленинский“ по ст. 125 УК РФ („Оставление в опасности“). Сейчас ведется розыск родителей ребенка, в частности, его матери. По возрасту ему около месяца, его оставили на трубах теплотрассы», — рассказали в пресс-службе. Ребенка нашел ночью 3 июля прохожий на трубах в частном секторе Ленинского района на улице Плодоягодная. Мальчик находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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