Полиция ищет мать младенца, найденного на челябинской теплотрассе

04 июля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Ребенка нашли на трубах, на вид ему не больше месяца от роду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции разыскивают мать младенца, найденного на трубах теплотрассы в Ленинском районе Челябинска. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. «Уголовное дело возбуждено в отделе дознания ОП „Ленинский“ по ст. 125 УК РФ („Оставление в опасности“). Сейчас ведется розыск родителей ребенка, в частности, его матери. По возрасту ему около месяца, его оставили на трубах теплотрассы», — рассказали в пресс-службе. Ребенка нашел ночью 3 июля прохожий на трубах в частном секторе Ленинского района на улице Плодоягодная. Мальчик находится в больнице. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Сотрудники полиции разыскивают мать младенца, найденного на трубах теплотрассы в Ленинском районе Челябинска. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. «Уголовное дело возбуждено в отделе дознания ОП „Ленинский“ по ст. 125 УК РФ („Оставление в опасности“). Сейчас ведется розыск родителей ребенка, в частности, его матери. По возрасту ему около месяца, его оставили на трубах теплотрассы», — рассказали в пресс-службе. Ребенка нашел ночью 3 июля прохожий на трубах в частном секторе Ленинского района на улице Плодоягодная. Мальчик находится в больнице.