FA: НАТО попадет в тупик, если Россия применит ядерное оружие

05 июля 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

НАТО окажется перед трудным выбором, если РФ применит ядерное оружие, заявил Ричард Беттс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то Североатлантический альянс окажется в тупике из-за противоречия своих целей. Такое мнение выразил американский политолог Ричард Беттс в статье для журнала Foreign Affairs. «В случае нанесения Россией ядерного удара у НАТО будут две противоречащие друг другу цели. С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва; с другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации», — считает Ричард Беттс. У США, по его мнению, есть три варианта ответа на использование Россией ядерного оружия. «Вашингтон мог бы риторически осудить ядерный взрыв, но ничего не делать в военном отношении или может нанести ответный ядерный удар. Или США могли бы воздержаться от ядерной контратаки и напрямую вступить в военные действия, нанеся крупномасштабные неядерные авиаудары и мобилизовав сухопутные силы», — предположил политолог. Однако эксперт отметил, что все эти варианты являются одинаково плохими из-за того, что влекут за собой высокий риск начала полноценной ядерной войны. По его мнению, ответ, предполагающий отказ от ядерной контратаки, но применение американских сухопутных сил на Украине, является самым приемлемым. Ранее политолог Владимир Джаралла назвал ядерный козырь РФ в противостоянии с НАТО. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем просил ядерное оружие у России. Президент РФ Владимир Путин оценил риски начала ядерной войны. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то Североатлантический альянс окажется в тупике из-за противоречия своих целей. Такое мнение выразил американский политолог Ричард Беттс в статье для журнала Foreign Affairs. «В случае нанесения Россией ядерного удара у НАТО будут две противоречащие друг другу цели. С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва; с другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации», — считает Ричард Беттс. У США, по его мнению, есть три варианта ответа на использование Россией ядерного оружия. «Вашингтон мог бы риторически осудить ядерный взрыв, но ничего не делать в военном отношении или может нанести ответный ядерный удар. Или США могли бы воздержаться от ядерной контратаки и напрямую вступить в военные действия, нанеся крупномасштабные неядерные авиаудары и мобилизовав сухопутные силы», — предположил политолог. Однако эксперт отметил, что все эти варианты являются одинаково плохими из-за того, что влекут за собой высокий риск начала полноценной ядерной войны. По его мнению, ответ, предполагающий отказ от ядерной контратаки, но применение американских сухопутных сил на Украине, является самым приемлемым. Ранее политолог Владимир Джаралла назвал ядерный козырь РФ в противостоянии с НАТО. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем просил ядерное оружие у России. Президент РФ Владимир Путин оценил риски начала ядерной войны. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов.