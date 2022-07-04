Россиянам объяснили, как купить у государства свою пенсию

05 июля 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Россиянам рассказали, как законно «докупить стаж» для выхода на пенсию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Россияне могут самостоятельно докупить недостающие баллы на страховую пенсию по старости. Для этого необходимо заключить договор в отделении Пенсионного фонда России (ПФР), рассчитать сумму недостающих баллов и внести платеж. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец. «Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293356.80 рубля», — объяснила Иванова-Швец, передает ее слова агентство «Прайм». Законодательство РФ допускает «покупку» половины необходимого стажа — это 7,5 лет, отметила специалист. Она указала, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года. По ее словам, ситуация, когда не хватает стажа для получения пенсии по старости, как правило возникает у тех граждан, кто долго работал без официального трудоустройства и не вносил социальные взносы. Собеседник агентства подчеркнула, что в настоящее время это актуально также и для самозанятых, поскольку они самостоятельно должны беспокоиться о будущей пенсии. Специалист напомнила, что до 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. По ее словам, с 2024 года необходимо уже иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Ранее сообщалось, что в России с 1 июля изменились правила оформления единовременной пенсионной выплаты. Граждане теперь могут подать электронное заявление в ПФР, негосударственном пенсионном фонде или с помощью портала «Госуслуги». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне могут самостоятельно докупить недостающие баллы на страховую пенсию по старости. Для этого необходимо заключить договор в отделении Пенсионного фонда России (ПФР), рассчитать сумму недостающих баллов и внести платеж. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец. «Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293356.80 рубля», — объяснила Иванова-Швец, передает ее слова агентство «Прайм». Законодательство РФ допускает «покупку» половины необходимого стажа — это 7,5 лет, отметила специалист. Она указала, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года. По ее словам, ситуация, когда не хватает стажа для получения пенсии по старости, как правило возникает у тех граждан, кто долго работал без официального трудоустройства и не вносил социальные взносы. Собеседник агентства подчеркнула, что в настоящее время это актуально также и для самозанятых, поскольку они самостоятельно должны беспокоиться о будущей пенсии. Специалист напомнила, что до 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. По ее словам, с 2024 года необходимо уже иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Ранее сообщалось, что в России с 1 июля изменились правила оформления единовременной пенсионной выплаты. Граждане теперь могут подать электронное заявление в ПФР, негосударственном пенсионном фонде или с помощью портала «Госуслуги».