В США нашли причину жалоб Украины на нехватку оружия

02 июля 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Запад начал поставлять Киеву оружие, рассчитанное на точность и повышенную эффективность, потому украинским боевикам его не хватает. Такое мнение выразил американский военный журналист Джонатан Бейл в статье для BBC. «В настоящее время происходит переход к отправке более современного западного оружия в надежде, что оно будет более устойчивым в долгосрочной перспективе», — рассказал Джонатан Бейл, передают «Известия». По его словам, современное оружие сложное в освоении для украинских боевиков, а также в обслуживании и ремонте. В материале отмечается, что изначально западные страны старались поставлять украинским националистам оружие, которым они умеют пользоваться, то есть советские танки, системы ПВО и боеприпасы. Однако вскоре запасы старых вооружений начали иссякать по всей Европе. Ранее сообщалось, что Пентагон выделил дополнительную помощь Украине на сумму 820 миллионов долларов. США собираются отправить Киеву партию американских РСЗО HIMARS. Председатель комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о превосходстве российского оружия на западным. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине. Постпред США при НАТО Джулианн Смит недавно заявила, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований.