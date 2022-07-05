Politico: бизнесмены и политики США «заревели» из-за кризиса

Американские предприниматели паникуют из-за угрозы кризиса в США, сообщает СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Американские бизнесмены и политики всерьез обеспокоились тем, что экономика США близка к глубокому кризису и спаду производства (рецессии) из-за решения Федеральной резервной системы (ФРС) повысить базовую ставку. Статью об этом опубликовал портал Politico.

«От Уолл-стрит до Вашингтона слухи о грядущем экономическом спаде превратились почти в рев, поскольку Федеральная резервная система наращивает борьбу с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия», — сообщает издание. «Скачки цен и агрессивное повышение процентных ставок ФРС привели к тому, что эталонный фондовый индекс S&P 500 упал до самого низкого уровня в первой половине года с 1970 года. Доверие потребителей упало до рекордно низкого уровня», — объяснили авторы. По их мнению, экономический спад может произойти в ближайшее время.

По словам аналитиков, растущее напряжение жителей США из-за страха рецессии негативно скажется на предвыборных кампаниях кандидатов в Конгресс. «Все кричат об инфляции», — приводят слова директора по исследованиям левого Института экономической политики Джоша Бивенса авторы. «Но люди также сильно ненавидят рецессию», — отметил он. Его мнение разделил и член палаты представителей Джим Хаймс. «Рецессия была бы действительно проблематичной для американского народа», — сказал он.

Ранее годовая инфляция в США ускорилась до максимума впервые с декабря 1981 года. В связи с этим Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции главного банка страны, повысила базовую процентную ставку на 1,5-1,75% годовых, то есть сразу на 75 базисных пунктов. Проблемы, с которыми столкнулась экономика США, вызваны, в том числе, опосредованным участием страны в российско-украинском конфликте на фоне спецоперации РФ. В знак поддержки Украины страны Запада ввели масштабные санкции против России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам