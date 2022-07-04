Курганский центр борьбы с огнем создал условия для пожара

На станции были неисправны огнетушители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Далматовском районе сотрудники пожарно-химической станции Курганского лесопожарного центра нарушили правила противопожарного режима. Данная информация была размещена 5 июля на сайте областной прокуратуры.

«По требованию прокурора Далматовского района за допущенные нарушения требований противопожарной безопасности сотрудники пожарно-химической станции привлечены к дисциплинарной ответственности. <…> Начальник ПХС-3 понижен в должности, а оператор станции уволена из учреждения», — указано в сообщении.

Сотрудники ведомства выяснили, что на участке Пожарно-химической станции №3 не провели уборку сухих растений и мусора, огнетушители были неисправны, использованная при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями ветошь хранилась в неположенном месте, а у светильников были снятые колпаки. Все это, по данным прокуратуры, является грубым нарушением положений правил противопожарного режима в РФ. Также во время особого противопожарного режима в регионе оператора станции не было на месте, а одна из пожарных машин была в неисправном состоянии.

В Курганской области из-за лесных пожаров с конца апреля до середины мая действовал режим ЧС. В начале мая пожары в Курганской области были самыми крупными в России.