04 июля 2022

Курганский центр борьбы с огнем создал условия для пожара

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Учения МЧС. Курган, мчс, огнетушитель, сотрудники мчс, учения мчс, пожаротушение, мчс россии, пожарный
На станции были неисправны огнетушители Фото:
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Лесные пожары в России

В Далматовском районе сотрудники пожарно-химической станции Курганского лесопожарного центра нарушили правила противопожарного режима. Данная информация была размещена 5 июля на сайте областной прокуратуры.

«По требованию прокурора Далматовского района за допущенные нарушения требований противопожарной безопасности сотрудники пожарно-химической станции привлечены к дисциплинарной ответственности. <…> Начальник ПХС-3 понижен в должности, а оператор станции уволена из учреждения», — указано в сообщении.

Сотрудники ведомства выяснили, что на участке Пожарно-химической станции №3 не провели уборку сухих растений и мусора, огнетушители были неисправны, использованная при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями ветошь хранилась в неположенном месте, а у светильников были снятые колпаки. Все это, по данным прокуратуры, является грубым нарушением положений правил противопожарного режима в РФ. Также во время особого противопожарного режима в регионе оператора станции не было на месте, а одна из пожарных машин была в неисправном состоянии.

В Курганской области из-за лесных пожаров с конца апреля до середины мая действовал режим ЧС. В начале мая пожары в Курганской области были самыми крупными в России.

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В Далматовском районе сотрудники пожарно-химической станции Курганского лесопожарного центра нарушили правила противопожарного режима. Данная информация была размещена 5 июля на сайте областной прокуратуры. «По требованию прокурора Далматовского района за допущенные нарушения требований противопожарной безопасности сотрудники пожарно-химической станции привлечены к дисциплинарной ответственности. <…> Начальник ПХС-3 понижен в должности, а оператор станции уволена из учреждения», — указано в сообщении. Сотрудники ведомства выяснили, что на участке Пожарно-химической станции №3 не провели уборку сухих растений и мусора, огнетушители были неисправны, использованная при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями ветошь хранилась в неположенном месте, а у светильников были снятые колпаки. Все это, по данным прокуратуры, является грубым нарушением положений правил противопожарного режима в РФ. Также во время особого противопожарного режима в регионе оператора станции не было на месте, а одна из пожарных машин была в неисправном состоянии. В Курганской области из-за лесных пожаров с конца апреля до середины мая действовал режим ЧС. В начале мая пожары в Курганской области были самыми крупными в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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