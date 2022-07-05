Сенатор Косачев: НАТО нарушила свой же запрет для России

Решение НАТО обозначить Россию «главной угрозой» не имеет весомых обоснований, считает Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Североатлантического альянса нарушили введенный ими же запрет на наделение соседствующих стран особым статусом. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя решение НАТО обозначить Россию «главной угрозой» в своей стратегической концепции по итогам саммита в Мадриде.

«Когда Россия в 1996 году вступала в Совет Европы, одним из навязанных нам принимающей стороной обязательств был безусловный отказ от использования словосочетания „ближнее зарубежье“ применительно к отношениям с соседними странами. То есть отказ от какой-то особой политики в адрес этих стран, дабы не повадно было России выстраивать с ними какие-то особые отношения», — написал Косачев в Telegram.

«И вот спустя четверть века НАТО объявляет Россию главной угрозой. Напомню, что никакие — повторю, никакие действия России ни последней четверти века, ни последних четырех месяцев никак не затрагивали и не затрагивают собственно территории стран НАТО», — добавил вице-спикер. Определение «угроза» приравнивает страну к статусу «противника» и даже «врага», считает Косачев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Североатлантический альянс во время саммита в Мадриде обозначил Россию «главной угрозой», фактически объявив страну врагом. По мнению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, соответствующее решение НАТО ведет к эскалации напряженности и дестабилизирует безопасность Европейского континента.

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