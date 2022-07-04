04 июля 2022

Свердловчанин попытался выйти из СИЗО после стрельбы по школьнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Суд отказался выпускать из-под стражи подозреваемого свердловчанина Фото:

Свердловчанин, предположительно простреливший девочке голову в Нижней Синячихе и заключенный в СИЗО по этому делу, попросил суд отпустить его на свободу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту подозреваемого на постановление Алапаевского городского суда», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что суд ранее принял решение заключить свердловчанина в СИЗО до 22 августа.

В областном суде это решение оставили в силе. Там приняли во внимание доводы адвоката мужчины, но все же пришли к выводу, что предполагаемый стрелок должен находиться в изоляции от общества.

Пуля попала в голову девочке во время прогулки с друзьями в Нижней Синячихе. Ее госпитализировали на вертолете в Екатеринбург. Свердловчанин, которой предположительно покушался на убийство ребенка, работает бульдозеристом. 1 июля девочку прооперировали и сообщили, что она сможет вернуться к нормальной жизни.

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Свердловчанин, предположительно простреливший девочке голову в Нижней Синячихе и заключенный в СИЗО по этому делу, попросил суд отпустить его на свободу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту подозреваемого на постановление Алапаевского городского суда», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что суд ранее принял решение заключить свердловчанина в СИЗО до 22 августа. В областном суде это решение оставили в силе. Там приняли во внимание доводы адвоката мужчины, но все же пришли к выводу, что предполагаемый стрелок должен находиться в изоляции от общества. Пуля попала в голову девочке во время прогулки с друзьями в Нижней Синячихе. Ее госпитализировали на вертолете в Екатеринбург. Свердловчанин, которой предположительно покушался на убийство ребенка, работает бульдозеристом. 1 июля девочку прооперировали и сообщили, что она сможет вернуться к нормальной жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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