Свердловчанин попытался выйти из СИЗО после стрельбы по школьнице

05 июля 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Суд отказался выпускать из-под стражи подозреваемого свердловчанина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин, предположительно простреливший девочке голову в Нижней Синячихе и заключенный в СИЗО по этому делу, попросил суд отпустить его на свободу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту подозреваемого на постановление Алапаевского городского суда», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что суд ранее принял решение заключить свердловчанина в СИЗО до 22 августа. В областном суде это решение оставили в силе. Там приняли во внимание доводы адвоката мужчины, но все же пришли к выводу, что предполагаемый стрелок должен находиться в изоляции от общества. Пуля попала в голову девочке во время прогулки с друзьями в Нижней Синячихе. Ее госпитализировали на вертолете в Екатеринбург. Свердловчанин, которой предположительно покушался на убийство ребенка, работает бульдозеристом. 1 июля девочку прооперировали и сообщили, что она сможет вернуться к нормальной жизни. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчанин, предположительно простреливший девочке голову в Нижней Синячихе и заключенный в СИЗО по этому делу, попросил суд отпустить его на свободу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту подозреваемого на постановление Алапаевского городского суда», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что суд ранее принял решение заключить свердловчанина в СИЗО до 22 августа. В областном суде это решение оставили в силе. Там приняли во внимание доводы адвоката мужчины, но все же пришли к выводу, что предполагаемый стрелок должен находиться в изоляции от общества. Пуля попала в голову девочке во время прогулки с друзьями в Нижней Синячихе. Ее госпитализировали на вертолете в Екатеринбург. Свердловчанин, которой предположительно покушался на убийство ребенка, работает бульдозеристом. 1 июля девочку прооперировали и сообщили, что она сможет вернуться к нормальной жизни.