В Тюмени полицейские покалечили мужчину при задержании

Тюменцу сломали руку и не дали пройти тест на наркотики, в употреблении которых обвинили (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники полиции обвинили тюменца в приеме наркотиков и сломали ему руку. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина, Руслан Шарифуллин. Пострадавший провел два дня в камере, а выйдя обратился в следственный комитет, чтобы наказать силовиков.

«В ночь со 2 на 3 июля мы с другом пили пиво под Пермяковским мостом. Затем пошли домой, по дороге встретили сотрудников полиции. Они стали расспрашивать кто мы и что делаем, я попросил представиться. Включил камеру на телефоне. После этого его у меня грубо выхватили, заломили руку, надели наручники и бросили в патрульную машину. А в отделе задержали на 48 часов», — рассказал URA.RU Руслан Шарифуллин.

По словам мужчины, сотрудники обвинили его в употреблении наркотиков, составили протокол по статье 6.9 КоАП РФ (копия есть в распоряжении редакции), указав в нем понятых, которых на самом деле не было. Его также заставляли подписать отказ от медосвидетельствования. Но тюменец не отрицал, что был выпившим и готов был пройти экспертизу, однако ее так и не провели. В камере он находился со сломанной рукой, медицинскую помощь ему не оказали.

Выйдя на свободу Шарифуллин обратился в больницу, где ему поставили диагноз — перелом отростка локтевой кости (справка предоставлена редакции URA.RU). Тюменец обратился в следственный комитет, где написал на силовиков заявление о превышении должностных полномочий.

«3 июля сотрудниками ППС в отдел полиции №1 Тюмени был доставлен гражданин 1986 года рождения, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения. На него составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ. При задержании мужчина вел себя агрессивно, размахивал руками и нецензурно выражался. В соответствии с законом „О полиции“ к нему была применена физическая сила и спецсредства — наручники. Иные обстоятельства будут установлены в рамках назначенной проверки», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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