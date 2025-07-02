В Тюмени на продажу выставили известное кафе

Заведение специализируется на десертах
В Тюмени продают кафе на пешеходной улице Дзержинского Fluffy Fluffy. Такая информация указана в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Стоимость бизнеса — 18 миллионов рублей.
«Кафе на Дзержинского. Площадь: 125 квадратных метров (арeндa),14 сoтрудников, готовaя опeрaционка, пеpeуcтупкa фpaншизы или бeз нeе. Окупаемость: 3–4 года. Стоимость — 18 000 000 рублей», — указано в объявлении.
Как указал владелец, чистая прибыль составляет от 400 тысяч рублей в месяц. Причиной продажи кафе называют переход в другой проект.
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