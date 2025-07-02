В Тюмени на продажу выставили известное кафе

В Тюмени продают кафе на пешеходной улице Fluffy Fluffy
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение специализируется на десертах
Заведение специализируется на десертах Фото:

В Тюмени продают кафе на пешеходной улице Дзержинского Fluffy Fluffy. Такая информация указана в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Стоимость бизнеса — 18 миллионов рублей.

«Кафе на Дзержинского. Площадь: 125 квадратных метров (арeндa),14 сoтрудников, готовaя опeрaционка, пеpeуcтупкa фpaншизы или бeз нeе. Окупаемость: 3–4 года. Стоимость — 18 000 000 рублей», — указано в объявлении.

Как указал владелец, чистая прибыль составляет от 400 тысяч рублей в месяц. Причиной продажи кафе называют переход в другой проект.

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В Тюмени продают кафе на пешеходной улице Дзержинского Fluffy Fluffy. Такая информация указана в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Стоимость бизнеса — 18 миллионов рублей. «Кафе на Дзержинского. Площадь: 125 квадратных метров (арeндa),14 сoтрудников, готовaя опeрaционка, пеpeуcтупкa фpaншизы или бeз нeе. Окупаемость: 3–4 года. Стоимость — 18 000 000 рублей», — указано в объявлении. Как указал владелец, чистая прибыль составляет от 400 тысяч рублей в месяц. Причиной продажи кафе называют переход в другой проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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