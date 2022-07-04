Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров работает на «Иннопроме» в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров осмотрел образцы высокотехнологичной продукции компаний из Челябинской области, представленные на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщили URA.RU 5 июля в региональном Фонде развития промышленности.

«Мантуров осмотрел оборудование предприятия ООО „Нефть-сервис“, проявил интерес к электротехнической продукции ООО НТЦ „Приводная техника“ трехуровневому преобразователю частоты МТ1000. Также Мантуров изучил работу высокотехнологичного шестиосевого универсального промышленного робота ООО „Завод роботов“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ФРП.

Экскурсию по стенду провел для высокопоставленного чиновника вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. Пояснения давали представители предприятий, чьи образцы заинтересовали министра.

Денис Мантуров ознакомился с возможностями промышленных роботов и другой продукции челябинских преприятий Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности Челябинской области

Накануне в рамках «Иннопрома» губернаторы Челябинской и Свердловской областей, Алексей Текслер и Евгений Куйвашев, договорились о запуске между Екатеринбургом и Челябинском скоростного поезда «Орлан». Также на выставке был представлен проект первого в Челябинске вантового моста через реку Миасс, который построит ко дню города компания «КОНАР».