04 июля 2022

Мантурова удивили челябинскими роботами на «Иннопроме». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, мантуров денис, портрет
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров работает на «Иннопроме» в Екатеринбурге Фото:
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ИННОПРОМ

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров осмотрел образцы высокотехнологичной продукции компаний из Челябинской области, представленные на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщили URA.RU 5 июля в региональном Фонде развития промышленности.

«Мантуров осмотрел оборудование предприятия ООО „Нефть-сервис“, проявил интерес к электротехнической продукции ООО НТЦ „Приводная техника“ трехуровневому преобразователю частоты МТ1000. Также Мантуров изучил работу высокотехнологичного шестиосевого универсального промышленного робота ООО „Завод роботов“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ФРП.

Экскурсию по стенду провел для высокопоставленного чиновника вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. Пояснения давали представители предприятий, чьи образцы заинтересовали министра.

Денис Мантуров ознакомился с возможностями промышленных роботов и другой продукции челябинских преприятий
Фото:

Накануне в рамках «Иннопрома» губернаторы Челябинской и Свердловской областей, Алексей Текслер и Евгений Куйвашев, договорились о запуске между Екатеринбургом и Челябинском скоростного поезда «Орлан». Также на выставке был представлен проект первого в Челябинске вантового моста через реку Миасс, который построит ко дню города компания «КОНАР».

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров осмотрел образцы высокотехнологичной продукции компаний из Челябинской области, представленные на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщили URA.RU 5 июля в региональном Фонде развития промышленности. «Мантуров осмотрел оборудование предприятия ООО „Нефть-сервис“, проявил интерес к электротехнической продукции ООО НТЦ „Приводная техника“ трехуровневому преобразователю частоты МТ1000. Также Мантуров изучил работу высокотехнологичного шестиосевого универсального промышленного робота ООО „Завод роботов“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ФРП. Экскурсию по стенду провел для высокопоставленного чиновника вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. Пояснения давали представители предприятий, чьи образцы заинтересовали министра. Накануне в рамках «Иннопрома» губернаторы Челябинской и Свердловской областей, Алексей Текслер и Евгений Куйвашев, договорились о запуске между Екатеринбургом и Челябинском скоростного поезда «Орлан». Также на выставке был представлен проект первого в Челябинске вантового моста через реку Миасс, который построит ко дню города компания «КОНАР».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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