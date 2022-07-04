Из Челябинска в Екатеринбург запустят скоростной дизельный поезд

Скоростной дизель-поезд «Орлан» будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. Соответствующее соглашение подписали 4 июля на «Иннопроме» губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев.
«Между Екатеринбургом и Челябинском будет курсировать „Орлан“ с тремя вагонами и максимальной скоростью до 120 километров в час. Дизель-поезд оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами», — пояснили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора.
Текслер также добавил, что власти договорились с руководством РЖД об ускорении маршрута, для чего потребуется модернизация путей и контактной сети. С учетом того, что в августе дорожники завершат расширение до четырех полос федеральной трассы М-5 «Урал» на участке между столицами Свердловской и Челябинской областей, жители двух регионов получат полный набор возможностей добраться друг к другу.
Скоростной дизель-поезд «Орлан» будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. Соответствующее соглашение подписали 4 июля на «Иннопроме» губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев. «Между Екатеринбургом и Челябинском будет курсировать „Орлан“ с тремя вагонами и максимальной скоростью до 120 километров в час. Дизель-поезд оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами», — пояснили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора. Текслер также добавил, что власти договорились с руководством РЖД об ускорении маршрута, для чего потребуется модернизация путей и контактной сети. С учетом того, что в августе дорожники завершат расширение до четырех полос федеральной трассы М-5 «Урал» на участке между столицами Свердловской и Челябинской областей, жители двух регионов получат полный набор возможностей добраться друг к другу.