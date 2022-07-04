Из Челябинска в Екатеринбург запустят скоростной дизельный поезд

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«Орланы» соединят Екатеринбург и Челябинск (фото из архива) Фото:
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ИННОПРОМ

Скоростной дизель-поезд «Орлан» будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. Соответствующее соглашение подписали 4 июля на «Иннопроме» губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев.

«Между Екатеринбургом и Челябинском будет курсировать „Орлан“ с тремя вагонами и максимальной скоростью до 120 километров в час. Дизель-поезд оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами», — пояснили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора.

Текслер также добавил, что власти договорились с руководством РЖД об ускорении маршрута, для чего потребуется модернизация путей и контактной сети. С учетом того, что в августе дорожники завершат расширение до четырех полос федеральной трассы М-5 «Урал» на участке между столицами Свердловской и Челябинской областей, жители двух регионов получат полный набор возможностей добраться друг к другу.

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Скоростной дизель-поезд «Орлан» будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. Соответствующее соглашение подписали 4 июля на «Иннопроме» губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев. «Между Екатеринбургом и Челябинском будет курсировать „Орлан“ с тремя вагонами и максимальной скоростью до 120 километров в час. Дизель-поезд оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами», — пояснили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора. Текслер также добавил, что власти договорились с руководством РЖД об ускорении маршрута, для чего потребуется модернизация путей и контактной сети. С учетом того, что в августе дорожники завершат расширение до четырех полос федеральной трассы М-5 «Урал» на участке между столицами Свердловской и Челябинской областей, жители двух регионов получат полный набор возможностей добраться друг к другу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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