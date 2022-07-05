На здании администрации Верх-Исетского района дорисовали мурал с изображением рядового Андрея Хасанова Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

В Екатеринбурге завершилась работа над муралом с изображением рядового инженерных войск РФ Андрея Хасанова (уроженца Полевского), отличившегося в разведке в ходе спецоперации. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На здании администрации Верх-Исетского района дорисовали мурал с изображением рядового Андрея Хасанова и бронеавтомобиля», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург». Помимо Хасанова в Екатеринбурге также будут увековечены двое других погибших российских военнослужащих — подполковник Олег Червонов и старшина Анатолий Моргун. Сейчас на стенах администрации Чкаловского района уже начали рисовать изображение Анатолия Моргуна.

Помимо Хасанова в Екатеринбурге также будут увековечены двое других погибших российских военнослужащих — подполковник Олег Червонов и старшина Анатолий Моргун Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Ранее URA.RU публиковало эскизы изображений героев спецоперации, которые будут нанесены на здания Екатеринбурга. В конце марта агентство рассказывало историю Хасанова. Его подразделение обнаружило диверсионную группу украинских войск, готовящую провокацию в отношении ВС РФ.

Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в бой. Сам Хасанов пробрался в тыл противника и заминировал бронетехнику. В ходе боя было уничтожено четыре единицы военной техники и более 10 противников. Хасанов награжден медалью Суворова.