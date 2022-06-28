Работа над муралом с изображением Андрея Хасанова началась в выходные Фото: URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На нескольких зданиях Екатеринбурга в ближайшие дни появятся муралы с изображениями героев военной спецоперации РФ на Украине. Первый уже готовят — на здании администрации Верх-Исетского района. Там будет изображен рядовой инженерных войск РФ Андрей Хасанов (уроженец Полевского), отличившийся в разведке.

В конце марта URA.RU рассказывало историю Хасанова со ссылкой на Минобороны. Подразделение Хасанова обнаружило диверсионную группу украинских войск, готовящую провокацию в отношении ВС РФ. Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в бой. Сам Хасанов пробрался в тыл противника и заминировал бронетехнику. В ходе боя было уничтожено четыре единицы военной техники и более 10 противников. Хасанов награжден медалью Суворова.

Работа над Муралом с Андреем Хасановым пока не завершена. На картинке — проект Эскиз предоставлен организаторами

Двое других военнослужащих, которых увековечит мэрия, погибли. Это подполковник Олег Червов (замкомандира авиаполка), посмертно награжденный Орденом Мужества, и старшина Анатолий Моргун — оператор отделения ПТУР противотанкового взвода мотострелкового батальона. Мурал с изображением Червова появится на проспекте Космонавтов, 17, с изображением Моргуна — на здании администрации Чкаловского района.

Так будет выглядеть мурал с изображением Олега Червова Эскиз предоставлен организаторами

Начальник департамента общественных связей мэрии Галина Токарева в разговоре с URA.RU поделилась, что к властям поступают инициативы от военных. «Поэтому мы решили реализовать такой проект», — сказала Токарева. По ее словам, выбор именно этих зданий обусловлен особенностями их строения. «Для того, чтобы мурал держался продолжительное время, нужно монолитное покрытие, таких в городе немного. Те объекты, что мы выбрали, подходят идеально. Хотелось бы поблагодарить Дмитрия Чабанова, подготовившего эскизы и привлекшего коллег», — объяснила Токарева.

Мурал с Анатолием Моргуном разместят на администрации Чкаловского района Эскиз предоставлен организаторами

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, заявлял он.

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