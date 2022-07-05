В Кремле пообещали встречу Путина с Си Цзиньпином

05 июля 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приедет в КНР как только это позволит ситуация, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию сразу после того, как этому перестанут препятствовать ковидные ограничения Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть действующее приглашение для [президента РФ] Владимира Путина посетить Китай, у Си Цзиньпина — посетить Россию. Как только ситуация позволит, все визиты будут осуществлены», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По словам пресс-секретаря, информация о том, что председатель КНР отказал Путину во встрече — ложная. «Это не соответствует действительности. Определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются. Это нормально. К этому нужно относиться с пониманием», — заявил он. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин отказал российскому лидеру на приглашение приехать в Россию. Президент РФ пригласил китайского коллегу посетить страну в ходе телефонного разговора в июле. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию сразу после того, как этому перестанут препятствовать ковидные ограничения Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть действующее приглашение для [президента РФ] Владимира Путина посетить Китай, у Си Цзиньпина — посетить Россию. Как только ситуация позволит, все визиты будут осуществлены», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По словам пресс-секретаря, информация о том, что председатель КНР отказал Путину во встрече — ложная. «Это не соответствует действительности. Определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются. Это нормально. К этому нужно относиться с пониманием», — заявил он. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин отказал российскому лидеру на приглашение приехать в Россию. Президент РФ пригласил китайского коллегу посетить страну в ходе телефонного разговора в июле.