В Кремле пообещали встречу Путина с Си Цзиньпином

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин приедет в КНР как только это позволит ситуация, сообщил Песков Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию сразу после того, как этому перестанут препятствовать ковидные ограничения Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть действующее приглашение для [президента РФ] Владимира Путина посетить Китай, у Си Цзиньпина — посетить Россию. Как только ситуация позволит, все визиты будут осуществлены», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

По словам пресс-секретаря, информация о том, что председатель КНР отказал Путину во встрече — ложная. «Это не соответствует действительности. Определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются. Это нормально. К этому нужно относиться с пониманием», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин отказал российскому лидеру на приглашение приехать в Россию. Президент РФ пригласил китайского коллегу посетить страну в ходе телефонного разговора в июле.

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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию сразу после того, как этому перестанут препятствовать ковидные ограничения Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть действующее приглашение для [президента РФ] Владимира Путина посетить Китай, у Си Цзиньпина — посетить Россию. Как только ситуация позволит, все визиты будут осуществлены», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По словам пресс-секретаря, информация о том, что председатель КНР отказал Путину во встрече — ложная. «Это не соответствует действительности. Определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются. Это нормально. К этому нужно относиться с пониманием», — заявил он. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин отказал российскому лидеру на приглашение приехать в Россию. Президент РФ пригласил китайского коллегу посетить страну в ходе телефонного разговора в июле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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