Китайский лидер Си Цзиньпин отказался от предложения Путина

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Си Цзиньпин не согласился посетить Россию, сообщают в СМИ Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин отказал президенту РФ Владимиру Путину в предложении посетить Россию. Об этом сообщило агентство Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ.

Предложение российского лидера прозвучало в ходе телефонного разговора с председателем КНР, сообщает агентство, ссылаясь на Radio Free Asia (RFA). Си Цзиньпин обосновал свой отказ трудностями перемещения, вызванными пандемией коронавируса.

Переговоры лидеров состоялись в июне. Главы РФ и Китая договорились укреплять экономическое сотрудничество и военные связи в условиях санкционного давления Запада. Помимо этого, председатель КНР заявил, что все стороны конфликта на Украине должны добиться мирного урегулирования ситуации.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. О ее начале объявил президент РФ утром 24 февраля.

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Председатель КНР Си Цзиньпин отказал президенту РФ Владимиру Путину в предложении посетить Россию. Об этом сообщило агентство Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ. Предложение российского лидера прозвучало в ходе телефонного разговора с председателем КНР, сообщает агентство, ссылаясь на Radio Free Asia (RFA). Си Цзиньпин обосновал свой отказ трудностями перемещения, вызванными пандемией коронавируса. Переговоры лидеров состоялись в июне. Главы РФ и Китая договорились укреплять экономическое сотрудничество и военные связи в условиях санкционного давления Запада. Помимо этого, председатель КНР заявил, что все стороны конфликта на Украине должны добиться мирного урегулирования ситуации. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. О ее начале объявил президент РФ утром 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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