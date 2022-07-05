Китайский лидер Си Цзиньпин отказался от предложения Путина

Си Цзиньпин не согласился посетить Россию, сообщают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель КНР Си Цзиньпин отказал президенту РФ Владимиру Путину в предложении посетить Россию. Об этом сообщило агентство Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ.

Предложение российского лидера прозвучало в ходе телефонного разговора с председателем КНР, сообщает агентство, ссылаясь на Radio Free Asia (RFA). Си Цзиньпин обосновал свой отказ трудностями перемещения, вызванными пандемией коронавируса.

Переговоры лидеров состоялись в июне. Главы РФ и Китая договорились укреплять экономическое сотрудничество и военные связи в условиях санкционного давления Запада. Помимо этого, председатель КНР заявил, что все стороны конфликта на Украине должны добиться мирного урегулирования ситуации.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. О ее начале объявил президент РФ утром 24 февраля.