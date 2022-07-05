Лукашенко предрек мировой голод в 2022 году

05 июля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Лукашенко назвал причины вероятного мирового голода Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал мировой голод в 2022 году. Об этом он заявил во Дворце Независимости на совещании с руководством Совмина и губернаторами. «Голоду быть, и не только потому, что не вывезли украинское зерно», — сказал белорусский лидер, передает telegram-канал «Пул Первого». В данной ситуации ООН оказалась беспомощной и не может предотвратить кризис, подчеркнул он. «50 стран мира критически от них зависят. Так это еще цветочки. Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать и последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия», — объяснил президент Белоруссии. Страны Запада обвиняют Россию и Белоруссию в надвигающемся продовольственном кризисе в мире. Причиной обвинений является ситуация, сложившаяся с невозможностью вывоза из Украины зерна. Украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал мировой голод в 2022 году. Об этом он заявил во Дворце Независимости на совещании с руководством Совмина и губернаторами. «Голоду быть, и не только потому, что не вывезли украинское зерно», — сказал белорусский лидер, передает telegram-канал «Пул Первого». В данной ситуации ООН оказалась беспомощной и не может предотвратить кризис, подчеркнул он. «50 стран мира критически от них зависят. Так это еще цветочки. Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать и последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия», — объяснил президент Белоруссии. Страны Запада обвиняют Россию и Белоруссию в надвигающемся продовольственном кризисе в мире. Причиной обвинений является ситуация, сложившаяся с невозможностью вывоза из Украины зерна. Украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе.