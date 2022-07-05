Сотрудник IKEA: работники раскупили весь товар магазина

05 июля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

В магазинах IKEA не осталось товаров, заявил сотрудник компании Фото: Анна Майорова © URA.RU В магазинах IKEA почти не осталось товаров. Во время распродажи для сотрудников магазина были скуплены все товары, включая мебель. Об этом рассказал сотрудник магазина IKEA. «Да ничего не осталось по факту. Забрали все во время распродажи для сотрудников», — рассказал анонимный сотрудник telegram-каналу SHOT. Он добавил, что сделать заказ на сайте компании не получается ни у кого. По его мнению, сайт либо перегрузился, либо компания проводит на нем профилактические работы. Ранее IKEA объявила о старте распродажи товаров с 5 июля. Однако сайт магазина не работает, совершить покупки нет возможности. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В магазинах IKEA почти не осталось товаров. Во время распродажи для сотрудников магазина были скуплены все товары, включая мебель. Об этом рассказал сотрудник магазина IKEA. «Да ничего не осталось по факту. Забрали все во время распродажи для сотрудников», — рассказал анонимный сотрудник telegram-каналу SHOT. Он добавил, что сделать заказ на сайте компании не получается ни у кого. По его мнению, сайт либо перегрузился, либо компания проводит на нем профилактические работы. Ранее IKEA объявила о старте распродажи товаров с 5 июля. Однако сайт магазина не работает, совершить покупки нет возможности.