Сайт IKEA перестал функционировать с самого начала распродажи

05 июля 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

У IKEA начались неполадки с сайтом сразу после начала последней распродажи Фото: Размик Закарян © URA.RU Сайт шведского мебельного магазина IKEA завис в самом начале финальной распродажи товаров перед уходом компании с российского рынка. Товары не получается даже добавить в корзину. «К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее», — сообщается на сайте IKEA. Добавить товар в корзину было невозможно еще за три часа до начала распродажи, отмечает корреспондент URA.RU. К полуночи ситуация не исправилась, при попытке добавить купить товар высвечивается уведомление об ошибке с просьбой повторить запрос позже. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Владелец торговой группы IKEA сообщал, что надеется вернуться в РФ в будущем. Ранее сообщалось, что IKEA намерена провести две распродажи: одну закрытого типа для экс-работников магазина, а вторую — для клиентов, которая должна была начаться с 5 июля. Аналитики отмечали, что на онлайн-распродаже IKEA не стоит ожидать скидок на товары. Такое уведомление всплывает при попытке добавить любой товар в корзину сайт IKEA Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сайт шведского мебельного магазина IKEA завис в самом начале финальной распродажи товаров перед уходом компании с российского рынка. Товары не получается даже добавить в корзину. «К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее», — сообщается на сайте IKEA. Добавить товар в корзину было невозможно еще за три часа до начала распродажи, отмечает корреспондент URA.RU. К полуночи ситуация не исправилась, при попытке добавить купить товар высвечивается уведомление об ошибке с просьбой повторить запрос позже. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Владелец торговой группы IKEA сообщал, что надеется вернуться в РФ в будущем. Ранее сообщалось, что IKEA намерена провести две распродажи: одну закрытого типа для экс-работников магазина, а вторую — для клиентов, которая должна была начаться с 5 июля. Аналитики отмечали, что на онлайн-распродаже IKEA не стоит ожидать скидок на товары.