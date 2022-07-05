IKEA заявила о срыве распродажи после жалоб екатеринбуржцев

05 июля 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы жаловались, что сайт IKEA не работает во время последней распродажи Фото: Размик Закарян © URA.RU Ошибка на сайте IKEA, из-за которой екатеринбуржцы и клиенты из других регионов не могли оформить заказ в рамках финальной распродажи, связана с техническими проблемами сайта. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте магазина. «По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы», — говорится в сообщении. Там подчеркнули, что на складах достаточно продукции, и ошибка на сайте не связана с количеством товаров. Клиентам советовали следить за новостями на сайте. IKEA напомнила, что получить товар в службах доставки Ozon или на «Почте России» уже невозможно. Забрать покупки можно в тех городах, где есть магазины компании. IKEA приняла решение покинуть рынок РФ после увеличения числа санкций против России. Соответствующие ограничения страны Запада вводят после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризации Украины необходима, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР, а другого выхода для решения проблемы не оставалось. Фото: IKEA Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Ошибка на сайте IKEA, из-за которой екатеринбуржцы и клиенты из других регионов не могли оформить заказ в рамках финальной распродажи, связана с техническими проблемами сайта. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте магазина. «По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы», — говорится в сообщении. Там подчеркнули, что на складах достаточно продукции, и ошибка на сайте не связана с количеством товаров. Клиентам советовали следить за новостями на сайте. IKEA напомнила, что получить товар в службах доставки Ozon или на «Почте России» уже невозможно. Забрать покупки можно в тех городах, где есть магазины компании. IKEA приняла решение покинуть рынок РФ после увеличения числа санкций против России. Соответствующие ограничения страны Запада вводят после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризации Украины необходима, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР, а другого выхода для решения проблемы не оставалось.