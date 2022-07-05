В Кузбассе 125 работников эвакуируют из шахты после ее обрушения

05 июля 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

На поверхность уже выведены 46 горняков (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области, по предварительной информации, эвакуируют 125 горняков, оказавшихся под землей во время обвала породы. Об этом рассказали в администрации Междуреченского городского округа. «По предварительной информации от начальника смены шахты „Распадской-Коксовой“, 125 [шахтеров] в шахте находилось, их эвакуируют. Часть выработки обрушилась. Один пострадавший», — приводит РИА «Новости» сообщение администрации. В МЧС России заявили, что 46 горняков уже выведены на поверхность из шахты в Кузбассе после обрушения породы. Двоим шахтерам потребовалась помощь, а двое не выходят на связь. В 2018 году на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошло короткое замыкание и задымление. Часть шахтеров были эвакуированы. В момент пожара в шахте находилось 195 человек. В 2010 году на шахте «Распадская» произошло два взрыва метана, в результате чего погиб 91 человек. Тела 11 горняков так и не нашли. Шахта вновь начала работу только в 2014 году. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области, по предварительной информации, эвакуируют 125 горняков, оказавшихся под землей во время обвала породы. Об этом рассказали в администрации Междуреченского городского округа. «По предварительной информации от начальника смены шахты „Распадской-Коксовой“, 125 [шахтеров] в шахте находилось, их эвакуируют. Часть выработки обрушилась. Один пострадавший», — приводит РИА «Новости» сообщение администрации. В МЧС России заявили, что 46 горняков уже выведены на поверхность из шахты в Кузбассе после обрушения породы. Двоим шахтерам потребовалась помощь, а двое не выходят на связь. В 2018 году на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошло короткое замыкание и задымление. Часть шахтеров были эвакуированы. В момент пожара в шахте находилось 195 человек. В 2010 году на шахте «Распадская» произошло два взрыва метана, в результате чего погиб 91 человек. Тела 11 горняков так и не нашли. Шахта вновь начала работу только в 2014 году.