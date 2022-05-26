В Мариуполе ребенок подорвался на мине в школьном дворе

В Мариуполе в школьном дворе подорвался на мине и погиб ребенок. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы погиб ребенок», — сообщает в telegram-канале штаба. ЧП произошло во дворе школы №30 на улице Днестровской.
В штабе предупредили, что мины заложены во многих районах Мариуполя и населенных пунктах, освобожденных от ВСУ и нацбатальонов. Жителей просят не приближаться к подозрительным предметам и тем более не трогать их руками.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по указанию президента страны Владимира Путина. За три месяца вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов, среди которых и Мариуполь. Военные говорят, что следующими целями станет освобождение Одессы и Николаева.
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В Мариуполе в школьном дворе подорвался на мине и погиб ребенок. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы погиб ребенок», — сообщает в telegram-канале штаба. ЧП произошло во дворе школы №30 на улице Днестровской. В штабе предупредили, что мины заложены во многих районах Мариуполя и населенных пунктах, освобожденных от ВСУ и нацбатальонов. Жителей просят не приближаться к подозрительным предметам и тем более не трогать их руками. Ранее военные следователи СК РФ подтвердили факт минирования порта Мариуполя. Накануне Минобороны России отчиталось о полном устранении минной опасности в акватории порта. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по указанию президента страны Владимира Путина. За три месяца вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов, среди которых и Мариуполь. Военные говорят, что следующими целями станет освобождение Одессы и Николаева.