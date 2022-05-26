В Мариуполе ребенок подорвался на мине в школьном дворе

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы, мина, гуманитарная катастрофа, неразорвавшаяся мина
Снаряды и мины несут реальную угрозу для жителей Мариуполя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе в школьном дворе подорвался на мине и погиб ребенок. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы погиб ребенок», — сообщает в telegram-канале штаба. ЧП произошло во дворе школы №30 на улице Днестровской.

В штабе предупредили, что мины заложены во многих районах Мариуполя и населенных пунктах, освобожденных от ВСУ и нацбатальонов. Жителей просят не приближаться к подозрительным предметам и тем более не трогать их руками.

Ранее военные следователи СК РФ подтвердили факт минирования порта Мариуполя. Накануне Минобороны России отчиталось о полном устранении минной опасности в акватории порта.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по указанию президента страны Владимира Путина. За три месяца вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов, среди которых и Мариуполь. Военные говорят, что следующими целями станет освобождение Одессы и Николаева.

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В Мариуполе в школьном дворе подорвался на мине и погиб ребенок. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы погиб ребенок», — сообщает в telegram-канале штаба. ЧП произошло во дворе школы №30 на улице Днестровской. В штабе предупредили, что мины заложены во многих районах Мариуполя и населенных пунктах, освобожденных от ВСУ и нацбатальонов. Жителей просят не приближаться к подозрительным предметам и тем более не трогать их руками. Ранее военные следователи СК РФ подтвердили факт минирования порта Мариуполя. Накануне Минобороны России отчиталось о полном устранении минной опасности в акватории порта. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по указанию президента страны Владимира Путина. За три месяца вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов, среди которых и Мариуполь. Военные говорят, что следующими целями станет освобождение Одессы и Николаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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