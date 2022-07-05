Женский союз обвинил Ельцин Центр в воспитании ненависти к Родине. «Дотянулись ядовитые щупальца»

05 июля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Женский союз России заявил, что Ельцин Центр развращает подрастающее поколение Фото: Размик Закарян © URA.RU Всероссийский женский союз «Надежда России» обвинил Ельцин Центр в развращении подрастающего поколения и призвал к его закрытию. Такое заявление Юлии Михайловой, председателя московского городского регионального отделения союза, появилось на сайте КПРФ. «Именно на базе „Ельцин-центра“ сегодня проходят такие мероприятия, как неделя „гордости“ ЛГБТ и встреча послов недружественных государств. Организуемые в его стенах экспозиции, которые уничижают веками складывающиеся традиции нашего народа, присущую ему нравственность, направлены на формирование у молодых людей стыда за историю своей Родины, а то и ненависти к ней, выжигание из их сознания таких понятий как патриотизм, совесть, долг, уважение к труду», — говорится в обращении, опубликованном на сайте КПРФ. В женском союзе уверены, что Ельцин Центр «стремится воспитывать юношей и девушек так, чтобы они становились похожими на Колю из Уренгоя — школьника, который выступая с докладом в Германии, назвал солдат вермахта «невинно погибшими людьми», а Сталинградский котел «так называемым». Организация призвала не допустить того, чтобы «ядовитые щупальца Ельцин Центра дотянулись до Москвы» и выступило с предложением открыть в усадьбе Долгоруковых-Бобринских Дворец молодым строителям Новой России, в котором юные москвичи смогут развивать свои таланты. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев призвал оставить Ельцин Центр с условием смены экспозиции. А глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать первого президента РФ Бориса Ельцина предателем родины, а также закрыть Ельцин Центр.

Всероссийский женский союз «Надежда России» обвинил Ельцин Центр в развращении подрастающего поколения и призвал к его закрытию. Такое заявление Юлии Михайловой, председателя московского городского регионального отделения союза, появилось на сайте КПРФ. «Именно на базе „Ельцин-центра“ сегодня проходят такие мероприятия, как неделя „гордости“ ЛГБТ и встреча послов недружественных государств. Организуемые в его стенах экспозиции, которые уничижают веками складывающиеся традиции нашего народа, присущую ему нравственность, направлены на формирование у молодых людей стыда за историю своей Родины, а то и ненависти к ней, выжигание из их сознания таких понятий как патриотизм, совесть, долг, уважение к труду», — говорится в обращении, опубликованном на сайте КПРФ. В женском союзе уверены, что Ельцин Центр «стремится воспитывать юношей и девушек так, чтобы они становились похожими на Колю из Уренгоя — школьника, который выступая с докладом в Германии, назвал солдат вермахта «невинно погибшими людьми», а Сталинградский котел «так называемым». Организация призвала не допустить того, чтобы «ядовитые щупальца Ельцин Центра дотянулись до Москвы» и выступило с предложением открыть в усадьбе Долгоруковых-Бобринских Дворец молодым строителям Новой России, в котором юные москвичи смогут развивать свои таланты. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев призвал оставить Ельцин Центр с условием смены экспозиции. А глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать первого президента РФ Бориса Ельцина предателем родины, а также закрыть Ельцин Центр.