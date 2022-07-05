В Курганской области ищут замену оппозиционному мэру

В Притобольном районе ищут нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном районе Курганской области объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы. Объявление опубликовано на сайте администрации. Ранее в отставку с этого поста ушла Лариса Злыднева.

«Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Притобольного района. Срок приема документов: с 14 июля по 20 июля. Дата и время проведения конкурса: 9 августа, 13:00», — указано в сообщении.

Желающие поучаствовать в конкурсе должны предоставить заявление, анкету, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных. От потенциальных кандидатов на пост главы ждут программу первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию района. Также претенденты должны предоставить копии трудовой книжки и документа об образовании.

«По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами, индивидуального собеседования, каждый член конкурсной комиссии выставляет претенденту соответствующие оценки, которые заносятся в оценочный лист», — говорится в тексте.

Ранее URA.RU писало, что Злыднева написала заявление на увольнение по собственному желанию. До этого она возглавляла сельсовет, который проголосовал против муниципальной реформы. Обязанности руководителя района исполняет заместитель главы по социальным вопросам Сергей Комогоров.